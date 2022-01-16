Сотрудничество Баку и Анкары - гарант стабильности региона

Автор: Пярвин Мирзазаде

В холодный зимний день 14 января 1992 года в Баку, в Правительственном зале Дворца Гюлистан, произошло историческое событие, которое навсегда вошло в историю азербайджано-турецких отношений. В этот день был подписан протокол об установлении (восстановлении) дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

Протокол был подписан с азербайджанской стороны министром иностранных дел Гусейнагой Садыховым, с турецкой стороны - начальником управления МИД послом Билалом Шамширом.

Таким образом, это подписание положило начало новой эры в истории отношений между двумя братскими странами, а также явилось важным шагом в международном признании Азербайджана в качестве независимого государства.

Следует отметить, что несмотря на то, что формально бывший Союз просуществовал до конца декабря 1991 года, уже с августа этого года, сразу же после подавления путча ГКЧП, начался "парад" суверенитетов бывших союзных республик.

Все республики бывшего СССР приняли Декларации о своей независимости, формально не заявляя о выходе из состава Союза, за исключением республик Прибалтики, которые сразу же заявили о восстановлении своей полной независимости.

Латвия, Литва и Эстония "вошли" в состав СССР в 1939 году на основании пакта Молотова-Риббентропа и организованных там просоветскими силами "мини-народных революций". Большинство стран Запада не признали это вхождение законным и поэтому даже вплоть до восстановления независимости этих государств, в столицах некоторых западных стран существовали посольства несуществующих национальных правительств в изгнании.

Что же касается вопросов международного признания других бывших союзных республик, то этот процесс начался осенью 1991 года, когда ряд стран мира стал постепенно признавать их независимость.

9 ноября 1991 года Турция первой в мире признала независимость Азербайджанской Республики и положила начало процессу международного признания нового независимого Азербайджана.

Сразу же после этого независимость Азербайджана 11 декабря 1991 года признала Румыния, затем 13 декабря 1991 года признал Пакистан, 25 декабря 1991 года - Иран и в январе 1992 года - ряд стран Западной Европы.

То, что Турция первая признала независимость Азербайджана и установила дипломатические отношения, неслучайно. Ведь еще в далёком 1918 году Османская империя одна из первых признала независимость Азербайджанской Демократической Республики, установила дипломатические отношения и первой открыла дипломатическую миссию в Азербайджане, а Кавказская Исламская Армия во главе с Нуру Пашой оказала неоценимую помощь АДР в освобождении города Баку в сентябре 1918 года.

Распад Советского Союза в конце 1991 года привёл к тому, что начался процесс признания независимости и установления дипломатических отношений с бывшими союзными республиками.

К моменту обретения независимости Азербайджаном в стране уже полыхала война, развязанная незаконными армянскими бандформированиями, которые практически изгнали большинство азербайджанского населения бывшей НКАО, за исключением города Шуша, проводя политику этнической чистки.

Пользуясь тем, что богатая армянская диаспора за рубежом имела влияние на зарубежных политиков и средства массовой информации, Армения и ее покровители создали информационную блокаду вокруг Азербайджана и таким образом события, происходящие в стране в искаженном виде представлялись международной общественности.

Начавшийся процесс признания новых независимых государств вначале был встречен довольно неоднозначно, поэтому если независимость одних республик бывшего СССР признавалась в массовом порядке со стороны государств мира, то вопрос признания других проходил довольно медленно, так как некоторые политики за рубежом считали, что эта независимость ненадолго, является формальной и ряд бывших республик снова объединится в новый видоизменённый союз.

Таким образом, то, что произошло в Баку 14 января 1992 года, окончательно поставило точку на всех этих разговорах и стремлении не допустить юридического оформления независимости и территориальной целостности Азербайджана ввиду того, что любой документ об установлении дипломатических отношений предусматривает в тексте признание территориальной целостности государства.

Подписание этого документа с Турцией имело важное политическое значение, так как будучи братским государством, которое роднит с Азербайджаном этническая, культурная, религиозная и другая общность, Турция, будучи влиятельным государством и членом НАТО (военно- политического блока западных стран), подала важный пример, который стал сигналом для стран-союзников и других мусульманских стран признать независимость и территориальную целостность Азербайджана в границах по состоянию на 1 января 1988 года.

Взяв на себя эту миссию, Турция не только восстановила дипломатические отношения с Азербайджаном, признав его правопреемником АДР 1918 года, но это событие также стало началом массового процесса международного признания нового независимого Азербайджанского государства, которое завершилось приемом Азербайджана в члены ООН в марте 1992 года, которое окончательно подтвердило территориальную целостность страны и поставило крест на всех попытках Армении поставить под вопрос территориальную принадлежность Карабахского региона Азербайджану.

Сразу после налаживания дипломатических отношений (буквально на следующий день), следуя пунктам документа, Турция преобразовала генеральное гонсульство в Баку в посольство, которое также стало первым посольством иностранного государства в новом независимом Азербайджане.

Начиная с этого момента, отношения между двумя братскими странами начали поступательно развиваться. Если во времена бывшего СССР Союзное руководство неоднозначно относилось к контактам между Турцией и союзными тюркоговорящими республиками даже в культурной сфере, а в особенности с Азербайджаном (население которого было всегда под подозрением, как наиболее близкое к турецкому по языковому и культурному признаку), пытаясь их ограничивать, опасаясь развития "национализма", то обретение независимости стало мощным толчком для развития всесторонних связей между ними.

К сожалению, в первые годы независимости отношения между Азербайджаном и Турцией развивались хаотично. Причиной тому был тяжелый внутриполитический кризис, вызванный борьбой за власть в Баку, агрессией Армении и неудачными военными действиями.

Часто сменяющаяся власть в Баку вместо того, чтобы использовать широкие возможности Турции на международной арене, экономический потенциал и турецкий опыт проведения реформ, была занята борьбой за власть, пытаясь заручиться в этой грызне ее поддержкой.

Турция оказывала всестороннюю помощь и поддержку в строительстве независимого Азербайджана. Важным моментом того времени явилось то, что благодаря турецкой поддержке, удалось буквально спасти от захвата Арменией Нахчыванскую Автономную Республику.

С целью вывода этой автономии из полной армянской блокады, в которой она находилась с 1988 года, по инициативе председателя Верховного Меджлиса НАР, Общенационального лидера Гейдара Алиева был построен мост "Умид" (Надежда) на средства, выделенные Турецким государством, открытый в мае 1992 года, впервые в истории соединивший Азербайджан и Турцию прямым сухопутным сообщением и позволивший наладить снабжение жителей Нахчывана продовольствием, топливом и медикаментами.

Новый этап отношений между двумя странами начался после прихода к власти в Азербайджане в июне 1993 года Общенационального лидера Гейдара Алиева, который взял курс на развитие многосторонних отношений между двумя странами во всех областях. В ходе первого официального визита Президента Гейдара Алиева в Турцию в феврале 1994 года было подписано большое количество двусторонних документов, которые и сегодня являются основой отношений между странами.

Именно Гейдар Алиев, который придавал большое значение сотрудничеству и братству двух стран, произнёс фразу, ставшую крылатой, - "один народ - два государства".

Президент Ильхам Алиев поднял уровень отношений между странами на более высокий союзнический уровень. Президенты Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган являются инициаторами создания нового объединения тюркских государств, которое окончательно оформилось в ноябре 2021 года в Организацию тюркских государств, объединившую все тюркские государства.

Значение союзнических отношений между двумя странами проявилось во время Второй Карабахской войны, которая завершилась полной победой Азербайджана и освобождением оккупированных территорий.

Почти 28 лет Азербайджан старался мирным путём освободить свои территории, ведя переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ. Все это время Турция оказывала полную поддержку справедливой азербайджанской позиции, турецкая дипломатия на всех международных площадках всегда стояла на позиции обеспечения территориальной целостности Азербайджана.

Турция оказывала и оказывает необходимое содействие в обучении, оснащении и модернизации азербайджанской армии. Эта помощь оказалась одним из факторов достигнутой Победы во Второй Карабахской войне.

Союзнические отношения между двумя странами были оформлены в исторической Шушинской декларации, подписанной в жемчужине Карабаха - городе Шуша 15 июня 2021 года Президентами Азербайджана и Турции. Не случайна и дата подписания этого документа. Ведь именно в этот день в 1993 году Гейдар Алиев, по требованию азербайджанского народа вернулся к власти, чтобы спасти страну от национальной катастрофы.

Турция и Азербайджан не только являются братскими странами. Обе страны координируют и выступают с единой позиции по многим международным проблемам, в том числе и региональным. В мире немало стран, в которых проживают родственные народы и нации, но не всегда эта близость проявляется в межгосударственных отношениях, а в ряде случаев (на примере некоторых арабских государств) является фактором проявления зависти и даже враждебности.

Вот почему отношения между Азербайджаном и Турцией можно назвать образцовым примером для других стран.

Говоря о прошедших 30 лет, невозможно не отметить тот факт, что братские отношения между двумя странами подкреплены важным экономическим базисом. Турция и Азербайджан не только активно инвестируют в экономику друг друга, но через турецкую территорию проходят важные стратегические нефте- и газопроводы мирового масштаба, которые обеспечивают каспийской нефтью и газом значительную часть Европы.

Одновременно построенная железная дорога Баку-Тбилиси- Карс стала важной магистралью, соединившей новым устойчивым сухопутным сообщением Европу и Азию.

Развивающееся экономическое партнерство с Турцией будет положительно влиять на весь регион. В этом смысле важно значение открытия Зангезурского транспортного коридора, который станет одним из самых коротких и экономически выгодных коридоров Евроазиатского субконтинента. Предлагаемая Президентом Турции Эрдоганом новая экономическая платформа сотрудничества по формуле 3+3 окажет положительное влияние на развитие экономических отношений между странами региона.

Особую роль в развитии отношений между двумя странами играют Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Личная искренняя дружба этих двух лидеров является катализатором межгосударственных отношений, который положительно влияет на все сферы отношений между странами. Недаром в своём поздравительном послании, направленным по этому случаю Президенту Турции Р. Эрдогану, Президент Ильхам Алиев отметил, что братство между двумя странами - личный вклад турецкого лидера в развитие двусторонних отношений и тот неоценимый вклад, который внёс он лично и весь турецкий народ во время 44-дневной Отечественной войны и в достижении Победы Азербайджана своей полной поддержкой и всесторонней помощью.

Неслучайно эта знаменательная дата -14 января 2022 - стала датой начала переговоров между Турцией и Арменией по нормализации межгосударственных отношений в Москве. Турция, верная своим братским обязательствам перед Азербайджаном, пошла на улучшение отношений с соседней страной лишь после того, как были освобождены оккупированные территории, Армения приняла условия капитуляции и конфликт был завершён.

Подводя итог 30 лет, прошедших с момента восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией, можно смело сказать, что "один народ - два государства" тесно шагают рука об руку по пути дальнейшего укрепления братских связей во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире.

На сегодняшний день подписано более 1000 межгосударственных и межправительственных соглашений между двумя странами, которые охватывают все стороны отношений между Азербайджаном и Турцией. Оба государства тесно сотрудничают на международной арене, а также совместными усилиями укрепляют братство всех тюркских народов мира. Братство двух стран будет жить вечно на благо всей тюркской нации.