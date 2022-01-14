Усилия Баку и Анкары способствуют процветанию всех народов региона

Турция и Азербайджан продолжат сотрудничать во всех сферах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили TurkicWorld в Администрации Президента Турции в связи с 30-й годовщиной восстановления дипломатических отношений с Азербайджаном.

"Сегодня отношения Турции и Азербайджана находятся на самом высоком уровне, и они будут развиваться и впредь", - сказали в Администрации.

В Администрации отметили, что совместные усилия Баку и Анкары способствуют процветанию всех народов, проживающих в регионе.

"Турция будет и впредь поддерживать братский Азербайджан. Азербайджанский народ поддерживал Турцию в самые трудные дни", - подчеркнули в Администрации.

Отметим, что сегодня отмечается 30-я годовщина со дня восстановления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.