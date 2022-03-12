В Армении грозят Азербайджану новой войной

Автор: Мехти Ахмедзаде

Несмотря на то, что Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне принесла долгожданный мир в регион Южного Кавказа, армянские реваншисты до сих пор пытаются поднять голову и устраивают постоянные провокации, причем внаглую, прямо на глазах у российских миротворцев.

Карабахский конфликт, длившийся более 30 лет по вине Армении, завершен и Азербайджан предлагает Еревану подписать мирный договор, который выгоден всем странам региона, в том числе и армянскому народу. Открытие Зангезурского коридора и всех коммуникаций даст возможность жителям Армении жить по-настоящему, а не выживать ввиду стагнации экономики, к которой своими неадеватными действиями привели армянские власти (как предыдущие, так и нынешние).

Баку, выступающий всегда за мирное решение вопросов, продолжает предлагать Еревану выгодные пути для решения вопросов, однако, вместо того, чтобы дать на эти предложения хоть какой-то ответ, армянские власти пытаются по непонятной причине тянуть, параллельно устраивают провокации и даже грозят Азербайджану войной.

Хроника последних событий:

7 марта в 18:45 члены незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Паправанд Агдамского района

С полудня 8 марта до утра 9 марта ими же из разнокалиберного стрелкового оружия были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в Ходжалинском и Геранбойском районах.

В ночь с 10 на 11 марта члены незаконного армянского вооруженного отряда с перерывами обстреливали наши позиции в направлении населенных пунктов Чухурмахла, Гурдлар, Хыдырлы, Гарадаглы и Гасымлы Агдамского района.



10 марта с 09.50 до 17.10 с применением стрелкового оружия различного калибра были обстреляны позиции Азербайджанской Армии в направлении Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

11 марта с 17:00 до 21:00 армяне с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного оружия наши позиции в Агдамском, Ходжавендском и Ходжалинском направлениях.

Совершив все эти провокации, армянская сторона начала распространять фейковые новости и слухи о якобы нарастании напряженности "по вине Азербайджана". Дешевый фейк, как видим по хронике событий, не имеет никаких оснований и носит провокационный характер, ибо все действия были совершены армянами, а не Азербайджанской армией. Наши ВС контролируют ситуацию на всех направлениях.

Еще одно предложение о мире от Азербайджана

На фоне этого всего, стоит подчеркнуть, что вопреки неадекватому поведению соседей, Азербайджан направил Армении предложение из пяти пунктов по нормализации отношений и в настоящее время ожидает ответа от противоположной стороны. Об этом заявил вчера глава МИД Джейхун Байрамов в интервью турецкому "Анадолу".

"Месседж такой: фактора оккупации уже нет. В этой ситуации азербайджанская сторона, несмотря на все трудности и проблемы прошлого, выступает за нормализацию отношений с Арменией", - сказал министр.

По его словам, Армения почти год не дает ответа на предложение Азербайджана. "Недавно азербайджанская сторона направила Армении новое предложение в знак доброй воли. Мы предложили армянской стороне некоторые фундаментальные принципы, которые включают нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы выразили готовность развивать отношения на основе определенных принципов. Армения должна рассмотреть это и дать свой ответ. Если Армения искренне хочет нормализовать отношения, то это - для них очень хорошая возможность. Ответ Армении будет известен в ближайшее время, и мы, конечно же, предпримем соответствующие шаги", - сказал он.

Министр отметил, что одностраничное предложение было недавно представлено противоположной стороне.

"Были определены и предложены фундаментальные принципы. Если армянская сторона хочет нормализовать отношения, она должна немедленно выразить свое отношение к этому предложению. Однако я хотел бы отметить, что все принципы, упомянутые в этом документе, являются принципами международных отношений", - сказал министр.

Байрамов добавил, что в число этих предложений входит и вопрос демаркации границ между двумя странами, что неоднократно предлагал Азербайджан.

"Азербайджанская сторона предлагала решить эти вопросы, но Армения всегда выдвигала предусловия. Предусловия для начала процесса неприемлемы. Должна быть создана группа двустороннего сотрудничества, и эта группа должна начать работу. Есть пять основных пунктов. Наши предложения состоят из пяти пунктов", - сказал министр.

Происходящее сегодня очень напоминает ситуацию, складывавшуюся накануне 44-дневной войны. Армянские провокации следовали одна за другой. Что произошло после этого, хорошо известно всем. "Железный кулак" Азербайджана обрушился на головы врагов и весь мир увидел истинное лицо армянского национализма - жалкое и трусливое. Этот железный кулак никуда не делся и всегда наготове. И это большая ошибка, считать, что возмездие за любые попытки реванша кто-то может ограничить. Понятно, что после позорного поражения своих бандформирований и выхода из игры Армении, о военных планах армянских реваншистов говорить было бы смешно. Ничего у них не получится. Лучше бы сели за стол переговоров. Им же будет от этого лучше.