Неожиданный и гениальный ход Ильхама Алиева

Автор: Эмин Алиев,

Главный редактор АМИ Trend

В пятницу произошло событие, которое может снова коренным образом изменить экономическую карту региона: Азербайджан и Иран подписали меморандум о взаимопонимании по строительству новых коммуникаций между двумя странами. Баку делал ставку на Зангезурский коридор, который должен обеспечить сухопутную связь с Нахчываном и Турцией через территорию Армении - но Ереван всячески затягивает процесс. В этих условиях Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринял по-настоящему неожиданный и гениальный ход: Баку договорился о строительстве транспортного коридора через Иран. Армения таким образом снова отправляется на обочину регионального сотрудничества: ни транзита, ни инвестиций, ни перспектив.

Подписанный меморандум предусматривает, что между Восточным Зангезуром и Нахчыванской автономной республикой по территории Ирана будут проложены железнодорожная и автомобильная магистрали, будут проведены линии связи и электропередачи. Кроме того, на Араксе будут построены четыре новых моста, включая два автомобильных с пешеходными переходами через границу. Баку и Тегеран также намерены построить дополнительные пропускные пункты на границе, которые смогут оформлять не менее 1000 грузовых автомобилей в сутки. Фактически, Азербайджан и Иран коренным образом изменят экономическую карту региона: заложен фундамент нового транспортного коридора, который свяжет Евразию, Азербайджан, Иран, Турцию и далее страны Европы.

Договоренности между Баку и Тегераном для многих стали настоящей неожиданностью: ведь Азербайджан после победы в Карабахе почти два года продвигал Зангезурский коридор, который должен был соединить основную часть страны с Нахчываном через территорию Армении. Сейчас же объявлено о новых, принципиально иных маршрутах - уже через Иран. Так что же коридор через Армению?

Несмотря на позитивные заявления о готовности к разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе, заседания рабочей группы и переговоры, Армения фактически продолжает затягивать процесс и всячески тормозит запуск Зангезурского коридора. Используется схема, знакомая Азербайджану по десятилетиям бесплодных переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Почти тридцать лет Ереван вел переговоры ради переговоров, оттягивая неизбежное. Чем все закончилось, показала история. Терпение Президента Ильхама Алиева небезгранично: азербайджанская армия ответила на очередную армянскую провокацию на линии соприкосновения сокрушительным ударом. Армения потерпела тяжелое поражение, карабахский конфликт стал историей, а Южный Кавказ получил огромное окно новых возможностей.

Говоря о Южном Кавказе, конечно, имеется в виду и Армения тоже. Полуживая экономика Армении могла надеяться только на Зангезурский коридор как на единственный шанс для всеобъемлющей нормализации - и отношений с соседями, и уровня жизни населения страны. Многие годы армянские власти, из-за оккупации территорий Азербайджана загнавшие себя в изоляцию буквально от всех крупных проектов в регионе, пытались продвигать альтернативы проектам, в которых участвовал официальный Баку. Самая известная из таких - это попытка выдвинуть альтернативный маршрут для транспортного коридора Север-Юг таким образом, чтобы грузы из России в Иран и обратно шли бы через территорию Армении, а не Азербайджана.

И тут нужно отметить два важнейших момента: во-первых, попытка эта провалилась. Во-вторых, Ереван делал ставку на Иран и Россию как на страны, с помощью которых армянская экономика могла получить хоть какие-то дивиденды, хотя бы в виде транзита через свою территорию. Нужно ли объяснять, что транзит через Иран и РФ сейчас становится одним из самых непредсказуемых маршрутов? Обе страны находятся под международными санкциями, как будет развиваться ситуация и вокруг Тегерана, и вокруг Москвы - совершенно неясно, никто не возьмется делать прогнозы.

В этой ситуации Зангезурский коридор оставался единственным реальным шансом для перезапуска армянской экономики. Транзит грузов из Азии в Европу и обратно через Азербайджан, Армению и Турцию принес быв Еревану значительные доходы, новые рабочие места, экономический рост и улучшение качества жизни населения. Казалось бы, очевидный выбор и очевидная выгода.

Но армянское руководство, что называется, пошло своим путем. Кто-то в Ереване видимо решил, что раз Азербайджан выступает за Зангезурский коридор по территории Армении, значит это - отличный способ давить на нашу страну. Именно поэтому Армения продолжала затягивать процессы, связанные с разблокированием коммуникаций. Ереван очевидно рассчитывал на то, что под каждый связанный с этим шаг - начало проектирования, строительства и так далее - можно будет давить на Азербайджан, выбивать для себя те или иные преференции.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что говорить с нашей страной с позиции силы, диктовать свои условия не позволено никому. Армения тут разумеется не исключение. Расчет Еревана не оправдался благодаря неожиданному ходу, сделанному азербайджанским лидером. Активные переговоры между Баку и Тегераном и подписание меморандума наверняка стали для Еревана холодным душем.

Интересно, с какими лицами высшие армянские руководители читали новости о новых азербайджано-иранских договоренностях? Казавшаяся беспроигрышной схема разрушена. В Ереване рассчитывали надавить на Баку - а в итоге лишились своего последнего шанса на стабильный экономический рост и подключение к важнейшим региональным проектам.

А ведь могли бы просто и добросовестно работать на благо ВСЕХ стран региона. В том числе и на свое, разумеется. Нет - выбрали путь блефа, каких-то нелепых задержек и очередной имитации переговоров. В итоге Азербайджан благодаря Президенту Ильхаму Алиеву и его внешнеполитическому таланту все равно своего добился - с Арменией или без нее, откровенно говоря, неважно.

Транзитный коридор из Азербайджана в Нахчыван и далее в Турцию все равно будет! Через территорию Армении или Ирана - важно для самих Армении и Ирана.

Так и хочется спросить у армянских властей: Ну как дела? Оно вам было очень надо? Получите, распишитесь.