Автор: Мехти Ахмедзаде

После 44-дневной Второй Карабахской войны, завершившейся Победой Азербайджана и освобождением Карабаха от армянской оккупации, разрушились все надежды армян на вечное удерживание азербайджанских территорий, а также идея т.н. "миацума".

Придуманные сепаратистами фейковые армянские названия в Карабахе отправились на свалку истории, а их т.н. "флаг" еще больше обрел статус обычной тряпки. Новая реальность в регионе расставила все на свои места, территориальная целостность Азербайджана восстановлена благодаря успешной контр-наступительной операции, разрушен миф о "непобедимой армянской армии", которая была разгромлена в пух и прах. Сегодня в Карабахском регионе проводятся широкомасштабные работы по восстановлению освобожденных территорий.

Мировая общественность приняла эту новую реальность, ибо это было правое дело Азербайджана, а армяне постепенно начинают понимать, что им больше ничего не удастся сделать или изменить. Как результат, мы наблюдаем все большее признание территориальной целостности Азербайджана в Армении.

Так, сегодня депутат от фракции "Гражданский договор" Ваагн Алексанян открепил с трибуны парламента т.н. "флаг" несуществующего "арцаха", который ранее был установлен главой оппозиционной фракции "Армения", военным преступником и бывшим министром обороны Сейраном Оганяном.

Вообще, непонятно почему оппозиционеры вешают всякого рода тряпки в парламенте Армении, когда ими просто надо вытирать пол, да и не им, а, скорей всего, это работа уборщиков, но да и ладно. Реваншисты-террористы подобного рода флешмобами лишь пытаются заручиться поддержкой армянского народа, который прекрасно понимает и помнит их кринимальную сущность. Это же насколько надо быть бездарными и ненавистными, чтобы капитулянта избрали вновь с мыслью "лишь бы не бывшие" вопреки позорному поражению.

Алексанян, убирая тряпку с трибуны, решил выступить и напомнить Оганяну и всей кочаряновской шайке об их грабежах.

"Когда бесславие становится роком, когда глупость становится ежедневной работой, экс-министры обороны вынуждены приходить с "флагом" "арцаха" и устанавливать его на трибуне Национального собрания. И это тогда, когда на протяжении 30 лет вместо того, чтобы устанавливать этот "флаг" в правильных местах и обеспечивать его крепость, были заняты только грабежами".

Есть определённая правда в словах Алексаняна. Но на "карабахском клане" помимо разграбления азербайджанских территорий лежит клеймо убийц ни в чем не повинных азербайджанцев, о чём не упомянул представитель партии Пашиняна. Кочаряно-саргсяновская банда рассчитывала, что произвол, который они устроили в Карабахе на протяжении почти 30 лет, будет продолжаться вечно. Однако Азербайджан в 2020 году преподал оккупантам такой урок, после которого Армения до сих пор не может оправиться. А случившееся сегодня в парламенте Армении событие с т.н. "флагом арцаха" лишь подтверждает вышеупомянутый тезис. Территориальная целостность Азербайджана находит все большее признание в Армении и к этому рано или поздно придёт всё армянское общество.