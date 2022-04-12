Армянские соцсети построены на фейках и мошенничестве

Автор: Мехти Ахмедзаде

Алчность, мошенничество, присвоение - эти качества, которые определяют армянских политических и общественных деятелей, в последнее время еще больше начали вызывать проблемы для населения Армении.

После окончания 44-дневной войны армянские Телеграм-канализации, отличающиеся отборной ложью и дезинформацией, под видом помощи раненым солдатам, начали собирать деньги со своих подписчиков. Как выяснилось, никакая помощь никому не оказывается - деньги идут в карманы голодных админов, которые устроили помойку в популярном российском мессенджере.

Подобным мошенничеством занимаются провокатор Мика Бадалян, админы Телеграм-каналов "Армяне России" и "Sismasis" и другие. Стоит отдельно еще отметить недожурналиста Семена Пегова, которому покровительствует медиа-магнат Арам Габрелянов. Несмотря на то, что проект-фейкомет "WarGonzo" спонсируется на его деньги, Сема постоянно просит у своих подписчиков денежку, ссылаясь на то, что его канал, якобы, существует за счет пожертвований.

В стиле разграбивших до нищеты Армению Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, армянские Телеграм-канализации придумывают ложную информацию об Азербайджане, а потом то собирают деньги на какие-то снегоходы, то на "поддержку раненых армянсих солдат", одежду, экипировку и прочее. А по факту деньги никогда не доходят по месту назначения - все присваивается, как это мы видели в истории с фондом "Айастан", который собрал более 150 млн и деньги просто исчезли и их до сих пор не могут найти.

Короче говоря, среди армянских дезинформаторов пошел модный тренд вести сборы, наживаясь на чувствах людей, уязвимых после войны и всего пережитого горя.

В качестве доказательства приведем один из недавних примеров - некий Размик Мнацаканян (создатель Телеграм-канала "Армяне России") развернул в Сети широкомасштабные сборы на имена убитых армянских солдат.

В частности, стало известно, что Мнацаканян нашел данные одного из ликвидированных боевиков незаконных вооруженных формирований Армении, собрал огромную сумму для его семьи и исчез с деньгами.

Жена, как выяснилось, ничего не знала.

В Сети приводятся также скриншоты, доказывающие как велся сбор денег.

Во-первых, не существует никакого мифического "арцаха" и "степанакерта", что уже говорит о фейковой сущности этого канала, представленного на скриншотах. Есть Карабах и Ханкенди. Во-вторых, после того, как шустрого Размика вывели на чистую воду, он пропал с радаров, написав пост у себя в группе, что якобы передает группу другому админу, а сам он ушел.

Все подобные истории в очередной раз доказывают то, что армянские Телеграм-каналы занимаются антиазербайджанской пропагандой, распространением лжи и дезинформации, лишь для того, чтобы набить свои карманы за счет зомбированных армян. Играя на теме ненависти к Азербайджану, они набирают себе тысячи подписчиков, чтобы потом зарабатывать на них такими грязными способами.

Всем, кто читает армянские Телеграм-канализации и верит их публикациям, пора проснуться и понять, что любые утверждения, направленные против Азербайджана, являются дезинформаций. В частности, публикуемая в Телеграме ложь и пропаганда против подписания мирного договора, открытия Зангезурского коридора и коммуникаций - это не "борьба за правое дело", как это пытаются представить, не патриотизм и прочее. Еще раз - это излюбленные темы, на которых легко поднять себе просмотры, а потом обманным путем собрать "пожертвования на содержание канала" и скрыться с деньгами. Поэтому все, что пишется против Азербайджана в армянском сегменте Телеграма, является фейком.