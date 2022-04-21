Проведение Съезда диаспоры в Шуше - доказательство силы Азербайджана и единства азербайджанцев

V Съезд азербайджанцев мира пройдет в скором времени в Шуше. В настоящее время идут последние подготовительные работы. На форуме ожидается участие 400 представителей диаспоры из 65 стран мира. Темами обсуждений станут задачи, стоящие перед азербайджанской диаспорой в поствоенный период и вклад соотечественников в восстановление и реконструкцию освобожденных территорий.

Председатель правления Альянса азербайджанцев Германии Нуран Абдуллаев - один из наших соотечественников, достойно представляющих азербайджанцев и Азербайджан в Европе. Абдуллаев возглавляет Немецко-Азербайджанское радиологическое и нейрорадиологическое общество, является доктором медицинских наук, заведующим отделом исследований ишемического инсульта клиники Кельнского университета и доцентом этого авторитетного вуза. Он известен на международной научной арене как первый молодой азербайджанец, больше всего опубликовавший в престижных научных журналах научных исследований о пациентах с инсультом и принимавший активное участие в научной и практической деятельности. Нуран - один из самых молодых хирургов Германии, проводивших операции на головном мозге пациентам с инсультом. В прошлом году в рамках нового проекта прошли практические испытания устройства, изобретенного Абдуллаевым для использования в хирургии головного мозга, которое в настоящее время запатентовано в Европе и проходит сертификацию CE для использования во всех центрах инсульта в Европе.

В преддверии события в Шуше Нуран Абдуллаев ответил на вопросы Day.Az.

Проведение V Съезда азербайджанцев мира - это очень важное событие для диаспоры. Что делает этот исторический день еще более особенным - то, что форум пройдет в Шуше. Потому что с Шушой связана одна из самых славных страниц победоносной 44-дневной Отечественной войны. Освобождением Шуши мы обеспечили восстановление уверенности в себе. Шуша представляет собой огромную ценность для нас, азербайджанцев мира, верных Азербайджанскому государству и государственности. Шуша - это историческое и священное для нас место, являющееся воплощением единства Родины, наших духовных, культурных и нравственных ценностей.

Президент Ильхам Алиев всегда уделяет внимание диаспоре. Он как-то сказал, что станет Президентом каждого азербайджанца, и мы действительно всегда это ощущаем, и находясь вдали от Азербайджана. То, что глава государства всегда реагирует на проделанную работу и всегда с нами, является наглядным примером его внимания к соотечественникам за рубежом. Такое родственное отношение Президента Азербайджана к соотечественникам можно назвать уникальным. Мы отвечаем ему тем же и всегда стараемся поддерживать его позицию на международной политической арене. Эта бескорыстная любовь еще раз показывает, что Ильхам Алиев действительно Президент каждого азербайджанца, и он заслужил эту любовь своими личными качествами.

Победа Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне обеспечила восстановление у азербайджанцев мира чувства национальной гордости, национальной идентичности, в чем мы всегда нуждались, как на Родине, так и за рубежом. Теперь мы можем с гордостью сказать, что мы граждане Азербайджана, независимой, сильной, способной обеспечить свою территориальную целостность собственными силами страны! Эта реальность говорит о силе нашей власти, что само по себе является большим счастьем для азербайджанского народа. Мы спокойны и уверены, потому что знаем, что у Президента Ильхама Алиева сильная политика, которую он достойно продолжает.

В результате поддержки, оказываемой диаспоре в последние годы по инициативе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, могу с гордостью сказать, что азербайджанская диаспора Германии вступила в новый этап развития. В период 44-дневной войны мы проводили в Берлине и других городах ФРГ митинги с целью донести до мира голос Азербайджана. И могу сказать, что это были самые масштабные акции в Европе, проведенные со времени восстановления независимости Азербайджана. Те, кто должен был увидеть силу азербайджанцев, понял, что он силен не только армией, но и своим единством.

Все мы знаем, что диаспоральная политика является одним из важных направлений политики сильных государств, которые понимают значимость объединения соотечественников. Эту роль никогда нельзя упускать из виду, и деятельность диаспоры по пропаганде реалий Азербайджана всегда должна выполняться с честью и достоинством, и здесь тоже лояльность государству и государственности является одной из важнейших задач. Как я уже упоминал выше, по инициативе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанская диаспора вступила в новый этап развития, что может вызывать только гордость.

Наша диаспоральная политика, основанная на незыблемых опорах, была еще более усилена стратегическими шагами, предпринимаемыми время от времени руководством страны в этой области. Перед диаспорой поставлены особые задачи, которые выводят ее на новый этап развития. Усовершенствование деятельности Госкомитета по работе с диаспорой, подготовленная в 2018 году и уже реализующаяся Стратегическая дорожная карта, внедрение в деятельность диаспоры методов, основанных на информационно-коммуникационных технологиях, играет беспрецедентную роль при переходе на новый этап развития.

Сегодня в целях успешной организации деятельности наших соотечественников, проживающих за рубежом, а также диаспорских организаций, обеспечения реализации идеи национальной солидарности и единства создано 14 Координационных советов, охватывающих 31 страну, 18 Домов Азербайджана в 12 странах. В качестве примера можно привести также создание за рубежом по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой азербайджанских школ для несовершеннолетних "Карабах" и то, что сегодня в этих школах на родном языке учатся более 250 азербайджанских детей. Все это свидетельствует о том, как Азербайджанское государство ценит соотечественников. Далеко не все государства способны обеспечить такое отношение к своим соотечественникам.

Могу с уверенностью сказать, что организация на высоком уровне в последние годы Госкомитетом слаженной работы с диаспорскими структурами и представителями диаспоры в разных странах является наглядным примером нашей большой и сплоченной деятельности.

Я думаю, что проведение съезда в Шуше является еще одним показателем силы азербайджанской диаспоры, точнее, диаспоральной политики Президента Ильхама Алиева. Как Азербайджан, мы доказываем свою силу и единство не на словах, как другие, а своими действиями. Съезд диаспоры тоже следует рассматривать как лучший пример нашей совместной деятельности, которая и впредь будет объединять нас как народ и как народ и Азербайджанское государство, независимо от нашего местонахождения. Мы должны продолжать работать во имя великого и могущественного Азербайджана в новых реалиях.

Лейла Таривердиева