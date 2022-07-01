Инициативы Азербайджана открыли перед Движением неприсоединения новые горизонты

Вступление, а позже и председательство Азербайджана в Движении неприсоединения открыло перед организацией новые горизонты, привнесло в эту международную структуру очень много новшеств. Благодаря инициативам Азербайджана на международной арене стали подниматься многие злободневные вопросы, касающиеся стран-членов

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде.

Лидерство, а также действия Азербайджана по продвижению интересов стран Движения в полной мере показали себя в период пандемии, отметил наш собеседник. Депутат напомнил, что Азербайджан, несмотря на собственные трудности, оказал поддержку более чем 80 странам, входящим в Движение неприсоединения, вакцинами, медицинскими приборами и принадлежностями. Также по инициативе Баку неоднократно проблемы стран ДН поднимались в ООН и других международных организациях.

"А теперь Азербайджан стал инициатором создания Парламентской сети Движения неприсоединения. Несмотря на более чем 60-летнюю историю НД, впервые была создана структура для координации деятельности парламентов стран-членов, обмена опытом, учреждения новой трибуны для озвучивания позиции Движения неприсоединения как второй по численности международной организации. Первая конференция сети прошла в Азербайджане. Председатель Движения, Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обширной речью, в которой говорил о важной роли, которую играет ДН в сохранении мира и стабильности в мире, потенциале, дружбе и взаимопонимании между странами-членами", - отметил Мирзазаде.

По словам Айдына Мирзазаде, важно, что в ходе заседания члены Парламентской сети получили возможность ознакомиться с процессами, происходящими в Азербайджане. В частности, парламентарии посетят Шушу, своими глазами увидят последствия варварских действий армянских оккупантов.

"Думаю, что эта структура даст возможность странам-членам более глубоко и всесторонне узнать друг друга. Это особенно важно, учитывая, что в организации представлены все континенты, разные культуры и уровни развития", - сказал азербайджанский депутат.

Лейла Таривердиева