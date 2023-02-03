Президент Ильхам Алиев дал поручения по подписанию протокола об отмене смертной казни во всех случаях

3 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении полномочий на подписание Протокола №13 к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" об отмене смертной казни во всех случаях.

Как сообщает в пятницу Day.Az, помощник Президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики Фуад Алескеров в интервью AZERTAC прокомментировал инициативу Президента Ильхама Алиева.

Как известно, в 2023 году в Азербайджане отмечается 25-я годовщина отмены смертной казни.

В результате гуманистической политики, проводимой Общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, с 1993 года был введен мораторий на исполнение смертной казни, восстановлены институты помилования и амнистии, предприняты важные шаги в области обеспечения прав и свобод человека. Инициатива об отмене смертной казни была одним из самых ярких примеров этой политики.

Общенациональный лидер Гейдар Алиев в историческом обращении, к парламенту Азербайджанской Республики 3 февраля 1998 года, подчеркнул, что высшая ценность человеческой жизни, право на жизнь - естественное и неотъемлемое право каждого человека, расценил применение смертной казни как бесчеловечную и жестокую меру, противоречащую человеческому достоинству, идее прав человека в целом, заявил о своей уверенности в том, что отмена этого вида наказания не только станет историческим событием, но и решительным шагом в области гуманизации уголовно-правовой политики и важным этапом реформы правовой системы.

Благодаря этой инициативе, основанной на высоких идеалах гуманизма, справедливости, свободы, Азербайджанская Республика стала первой страной в восточном мире, отменившей смертную казнь.

Помимо принятия важнейших актов национального права об отмене смертной казни, великий лидер также выступил инициатором присоединения нашей страны ко второму Факультативному протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах, который является основным международным документом в этой области, а также протоколу №6 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

Хотя эти международные документы, принятые в 80-х годах XX века, предусматривали отмену смертной казни, возможность применения этого вида наказания за военные преступления, совершенные в военное время, сохранялась. Однако эволюция международного права в области прав человека продолжалась в направлении отмены смертной казни во всех случаях, в результате чего был принят Протокол №13 Конвенции "О защите прав человека и основных свобод".

Следует подчеркнуть, что, придерживаясь гуманистической политики, установленной общенациональным лидером, наша страна никогда не намеревалась использовать возможность применения смертной казни, наше национальное законодательство не предусматривает смертной казни за какие-либо преступления. Напротив, постоянно предпринимаются целенаправленные и последовательные меры по дальнейшей либерализации уголовно-правовой политики.

Акты амнистии, принятые по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, распространились на более чем 57 тысяч человек, подписанные им распоряжения о помиловании охватили около 5 900 человек. При этом в результате концептуальных изменений, внесенных в уголовное законодательство, многие деяния были декриминализированы, а применение альтернативных наказаний и мер процессуального принуждения, не связанных с изоляцией лица от общества, значительно расширилось.

Принимая во внимание усилия, предпринятые на международном уровне для полного запрета смертной казни, в том числе за преступления, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны, 3 февраля 2023 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал соответствующие поручения в связи с подписанием от имени Азербайджанской Республики протокола № 13 к Конвенции "О защите прав человека и основных свобод" об отмене смертной казни во всех случаях.

Этим шагом Президент Азербайджана еще раз продемонстрировал свою волю к обеспечению права на жизнь на самом высоком уровне.