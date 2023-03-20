Москва сделала Еревану последнее предупреждение: Армения готовится к новой войне

Автор: Эльчин Алыоглу

Как и в 20-х годах прошлого века, армяне вновь обстреляли наши позиции в день праздника Новруз. На этот раз эту пакость творят армянские военнослужащие, обстрелявшие позиции азербайджанской армии, полагаясь на миссию Евросоюза. В ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что "Азербайджан пытается обострить ситуацию". Фактически это можно расценивать как демонстрацию Арменией готовности и намерения к новой войне против Азербайджана.

Сегодня в 02:50 на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем по территории Зангиланского района, подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, обстреляли позиции Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики, расположенные на высоте Агбашюрд в Зангиланском районе.

В результате провокации выстрелом с противоположной стороны был ранен военнослужащий ГПС, младший сержант Манафов Рамин Субхи оглу.

Военнослужащий был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение и прооперирован, его жизнь вне угрозы.

Официальный Баку расценил это событие как очередную провокацию армянской стороны, и вся ответственность за это ложится на армянскую сторону.

Вскоре после обстрелов в северной части карабахской экономической зоны Азербайджана произошла новая, очередная эскалация в Зангиланском районе, на нашей условной государственной границе с Арменией.

Эту условную границу следует считать линией соприкосновения с Арменией, которая де-факто находится во вражеских отношениях с Азербайджаном.

В районе обстрела наших позиций также находятся наблюдатели "полувооруженной" мониторинговой миссии Европейского Союза в Армении (EUMA).

Считая, что нашло нового "покровителя" в лице Франции, армянское руководство продолжает свою агрессивную риторику и политику, опираясь на коллективный Запад. Думая, что коллективный Запад поможет ему в любой форме, официальный Ереван осуществляет заранее подготовленные вооруженные провокации.

В правительстве Армении уже не наблюдается хаоса, страха, растерянности и беспокойства, которое царило там после 44-дневной Второй карабахской войны. Наоборот, руководство Армении, поверившее обещаниям Франции и начавшее рассматривать наблюдательную миссию Евросоюза чуть ли не как гаранта своей безопасности, сбилось с пути.

Именно поэтому премьер-министр Никол Пашинян постоянно повторяет, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) неэффективна и подчеркивает, что его страна может выйти из этой структуры, обращаясь к Баку чуть ли не с ультиматумами.

Риторика Пашиняна и членов правительства Армении в последние дни в точности повторяет заявления, сделанные до сентября 2020 года.

Как и в то время, Армения воздвигает многочисленные искусственные препятствия для недопущения подписания окончательного мирного соглашения, практически каждый день выдвигает новые требования и условия, стараясь максимально накалить обстановку.

Западные журналисты сообщают, что армянские комментаторы и обозреватели, регулярно появляющиеся в зарубежных СМИ, заявили, что им приказали не давать интервью, запланированных на следующую неделю. Они объяснили это тем, что с ними связался аппарат главы правительства Армении и вынес соответствующее предупрежение.

"Не делайте никаких заявлений, особенно по Карабаху, потому что то, что вы можете сказать недели через две, будет сильно отличаться от действительности, поэтому от интервью зарубежным СМИ лучше пока отказаться, чтобы не выглядеть оконфуженными потом", - заявила администрация Пашиняна.

Как пояснили в беседе с иностранными журналистами наблюдатели из Еревана, руководство Армении ожидает провокаций от армянских сепаратистов в Карабахе. В связи с этим часто упоминается Самвел Бабаян, бывший командующий "армией обороны", бывший лидер "советских" сепаратистов.

Члены администрации Пашиняна также подчеркивают, что Турция "не сможет как раньше влиять на процессы на Южном Кавказе", так как занята ликвидацией последствий катастрофического землетрясения, а также подготовкой к предстоящим президентским и парламентским выборам, которые состоятся 14 мая.

Коллективный Запад, поощряющий Ереван и искушающий его вести себя еще более агрессивно, особенно посещающие Армению различные европейские политики, похоже, не понимают, что эскалация процессов и доведение их до крайности не исключает новых военных операций.

Это не сулит ничего хорошего Армении.

Ответственность за дальнейшую агрессивность Армении и катастрофические последствия для армян ложится на коллективный Запад и особенно на миссию ЕС в Армении, EUMA.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, понимая искусственную напряженность ситуации в регионе и какие силы стоят за этими процессами, сегодня в беседе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном вынес строгое предупреждение Еревану.

"Агрессивная риторика Азербайджана и продолжающиеся военные провокации азербайджанской стороны не только против Нагорного Карабаха, но и против суверенной территории Армении усугубляют ситуацию на Южном Кавказе", - сказал А.Мирзоян на пресс-конференции после встречи.

А.Мирзоян далее отметил "необходимость активных шагов со стороны союзников и партнеров Армении для того, чтобы Азербайджан выполнил свои обязательства и прекратил применение силы или угрозы силой".

Ответ С. Лаврова был резким: "Трехсторонние договоренности, достигнутые между Россией, Азербайджаном и Арменией, являются главными ключами к стабилизации ситуации на карабахском направлении. Российская сторона выразила готовность оказывать всяческое содействие разблокированию транспортных коммуникаций, делимитации границы Армении и Азербайджана, а также согласованию параметров мирного договора. Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению, давайте называть вещи своими именами, расшатать региональную архитектуру безопасности. Рассчитываем, что сопредседатели трехсторонней рабочей группы в ближайшее время достигнут конкретных договоренностей".

Заявление Арарата Мирзояна о том, что "Армения рассчитывает на поддержку Российской Федерации в вопросе направления в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов", С.Лавров оставил без ответа.

Глава МИД Армении даже попытался оказать давление на Кремль в ходе состоявшихся сегодня в Москве переговоров.

Из-за масштабных санкций, введенных Западом в отношении России после начала военных действий в Украине, Москва получает необходимые для своей экономики сырье, продукты и товары за счет реэкспорта через вторые страны.

Армения является одной из таких стран-"мостов": российские компании покупают необходимые продукты в западных странах через компании, созданные в Армении, доставляют их в Ереван, а затем транспортируют в Россию.

С этим связан стремительный, даже парадоксальный "рост" российско-армянских экономических отношений.

Давить на Москву пытался и Арарат Мирзоян, считая, что российская экономика, находящаяся сейчас в сложном положении, в определенном смысле зависит от Армении.

Если быть более точным, то причинами нынешнего агрессивного поведения Армении являются условия, созданные для Еревана миссией Евросоюза EUMA, обещания Франции и санкции, введенные против России.

Однако если Иреван опирается на перечисленные пункты и предпочитает военную риторику, то это самоубийственное поведение.