Армяне ставят крест на Кочаряне

Автор: Мехти Ахмедзаде

Экс-президент Армении, преступник Роберт Кочарян сбежал из страны в Германию.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, отмечается, что он "устал от политической борьбы и решил пару месяцев провести за границей". Похоже, что Робик потерял варианты и надежду вернуться к власти, где он награбил себе целое состояние.

Тем временем, близкие к Кочаряну люди в частных беседах также утверждают, что Робик якобы отправился на лечение, но при этом серьезных проблем со здоровьем у него никогда не наблюдалось. Очевидно, что свалил попросту от постоянных судебных заседаний в рамках уголовного дела, по которому он проходит. Тут напомним, что с конца января Робик не присутствовал ни на одном суде.

Политический труп Роберт Седракович давно пытался ожить и горел желанием выгнать Никола Пашиняна с премьерского кресла. Понимали это все, особенно после отставки Армена Саркисяна, когда армянские соцсети, в частности подконтрольные Кочаряну телеграмы, бурлили пиаром в его адрес. Но ухватиться за власть Робику не удалось, ведь политический хаос, который творится в Армении по сей день, давно утомил армян, но ненависть к Кочаряну они готовы излагать в любое время. Иначе как объяснить то, что Пашиняна переизбрали вопреки разгромному поражению в Карабахе? Из всех зол в стране армяне просто выбрали наименьшее, чтобы жить спокойно.

Напомним, что второй президент Армении Роберт Кочарян совершил кровопролитные преступления не только в отношении азербайджанцев, но и своих же - армян. Он спровоцировал многотысячные беспорядки в марте 2008 года, пытаясь осуществить свою программу-минимум - передать полномочия Сержу Саргсяну, тем самым сохранив для себя определенную власть на будущее. Кочаряновская власть при разгоне протестующих применила дубинки, поливальные машины, петарды и дымовые шашки, вследствие чего погибли 10 человек, более 250 получили ранения, многие активисты оппозиции, среди которых находились также депутаты парламента, были арестованы. Стоит еще отметить, что три из пяти президентских выборов в Армении закончились кровопролитием.

Этот лузер привел Армению к нищете, разграбил страну. Пытаясь сохранить власть, он убивал тех, кто стоял на его пути (мартовские события - тому свидетельство). Благодаря Кочаряну армянская армия нищенствовала многие годы и находилась в плачевном состоянии, что стало одной из причин ее разгрома в Карабахе. Именно армия, созданная Кочаряном, и была разгромлена в пух и прах.

А сегодня Седракович занят лишь тем, что постоянно откупается от судов лишь бы не угадить за решетку и иногда выступает с какими-то бредовыми заявлениями, чтобы показать, что он еще жив. Ну, таракан он возможно и живучий, но на политической арене Кочарян давно уже труп. Поэтому пустить корни во власть ему никогда не удастся. Поэтому любые его надежды возобновить свою политическую карьеру вызывают лишь смех. Собственно, поэтому ему и пришлось в конечном сдаться и убежать в Германию - как от судов, так и от всей негативной болтовни в свой адрес.