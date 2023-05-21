Армянские лоббисты стремятся вызвать межрелигиозные распри в Азербайджане

Автор: Пярвин Мирзазаде

Каждый год Государственный Департамент США публикует доклад "О свободе религии в мире", где дает свое видение ситуации с религиозной свободой в странах мира. Не стал исключением и прошедший 2022 год. По сложившейся традиции, Госдеп дал анализ прошедшему году в текущем 2023 году, как бы подводя итоги и давая прогнозы на будущее, исходя из собственного видения ситуации с религиозной свободой в различных странах мира, которое основывается на американских традициях понимания демократии, которое во многом отличается от существующих реалий и национальных традиций тех или иных стран. Следует отметить, что составители доклада, на который, безусловно, было затрачено немало средств американских налогоплательщиков, подошли к составлению этого документа исходя из собственных взглядов на вопросы религиозной свободы, основанных на информации, полученных из тенденциозных непрофессиональных источников и социальных сетей, которые абсолютно не разбираются с реальным положением дел в этой области и намеренно ввели в заблуждение американскую дипломатию дезинформацией, которая рассчитана на то, чтобы осложнить отношения между США и другими странами мира.

К сожалению, ознакомившись с текстом доклада можно сделать вывод, что авторы этого документа произвольно, без глубокого анализа и оценки существующих реалий, базируясь лишь на собственных преференциях, дали поверхностный анализ ситуации с религиозной свободой в мире, которая не только вводит в заблуждение заказчиков в лице правительства США, но и может привести к глубоким потрясениям и конфликтам на международной арене, способствовать развязыванию новых религиозных войн, давно оставшихся в средневековой истории. При беглом знакомстве с этим докладом можно заметить, что авторы условно разделили все страны мира на "своих" и "чужих", зачастую основываясь на собственных видениях религиозной свободы. Оценивая ситуацию в "своих" странах, авторы доклада делали вид, что ситуация с религиозной свободой в этих странах находится на высоком уровне, соответствует всем стандартам "американской" демократии и лишь существующие "небольшие" недостатки не оказывают никакого влияния на общее состояние со свободой совести. Что касается "чужих" стран, то это те государства, которые проводят собственную независимую политику по обеспечению религиозной свободы, на основе сложившихся национальных традиций и устоев, без оглядки на зарубежных советчиков. В разделах, посвященных этим странам, были отмечены такие детали, которые при ближайшем рассмотрении профессиональными специалистами явно показывают ангажированность авторов доклада по отношению к тем или иным государствам.

Как ни странно, но большинство стран, попавших в список "чужих", оказались мусульманские страны Азии и Африки, где ислам является главной религией и где власти ведут активную борьбу с радикальными исламскими группировками, которые используя религиозные лозунги, пытаются сместить умеренные режимы, заменив их на абсолютную теократию средневекового образца. Безусловно, что у ряда стран мира есть проблемы, связанные с обеспечением религиозной свободы, которые истекают как из идеологической основы правящих там режимов, так и исходя из религиозной принадлежности большинства населения этих стран. Например, в последнее время резко обострились отношения между индуистами и мусульманами в Индии, где правящая Бха́ратия джа́ната парти (Индийская Народная Партия) во главе с Премьер-Министром Н. Моди, проводит политику поощрения индуистского национализма и осуществляет давление на индийских мусульман. Или же ситуация в Мьянме, где правящие военные - буддисты по религиозной принадлежности продолжают гонения на мусульман- рохинджа, которых пытаются вытеснить в соседнюю Бангладеш, где большинство населения мусульмане. Есть проблемы например в КНДР, где власти подавляют религиозную свободу, исходя из идеологических соображений.

Все эти моменты нашли свое отображение в докладе, но при этом, авторы доклада постарались сделать в основном акценты на некие нарушения свободы в мусульманских странах, где по их мнению, власти, поощряя ислам, подавляют другие религиозные меньшинства, в том числе христиан и иудеев, а также бахаи. Конечно, в некоторых странах Исламского мира есть некоторые проблемы, связанные с религиозной толерантностью и веротерпимостью, но авторы доклада зачастую стараются выдать эти факты за правило, а не как исключения. Ведь безусловно, ситуация в Афганистане, где у власти находятся радикальные талибы, резко отличается от ситуации с религиозной свободой в соседнем Пакистане, где власти ведут активную борьбу с радикальным религиозным экстремизмом и где шиитское и христианское меньшинство пользуется защитой государства от нападений со стороны радикалов.

Как ни странно, но по воле авторов доклада, которые явно не знакомы с реальной ситуацией и религиозной свободой на Южном Кавказе, в список "чужих" попал Азербайджан. Произвольным решением докладчиков (за которыми явно проглядывается рука армянских лоббистов), Азербайджан в очередной раз был внесен в список стран, за которыми, по мнению этих горе специалистов, Госдеп США должен вести постоянное специальное наблюдение за соблюдением там религиозной свободы. Наряду с Азербайджаном, авторы доклада отнесли к этой категории и ряд других стран: Алжир, Турция, Египет, Казахстан, Малайзия, Узбекистан, Индонезия, Шри Ланка, а также добавили в него Ирак и ЦАР, где продолжаются гражданские войны на религиозной основе и где ситуация в корне отличается от ситуации во вышеперечисленных государствах. Одно то, что в эту категорию были добавлены Ирак и ЦАР, показывает низкий уровень профессионализма авторов доклада, которым даже любой старшеклассник, мало-мальски разбирающийся в международном положении, может объяснить, что например ситуация в ЦАР, где ежедневно продолжаются кровавые столкновения между христианами и мусульманами, отличается от праздной жизни на курортах Турции и Египта, где отдыхающие, вне зависимости от религиозной принадлежности, вместе проводят свои отпуска. Видимо авторы доклада абсолютно не владеют ни историческими, ни страноведческими знаниями относительно этих стран и не знают, что в Египте проживает почти 10 миллионов коптов- христиан, которые пользуются всеми правами полноправных граждан страны, а выходец из этой общины бывший Генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали, долгое время был главой МИД этой страны. Кроме того, большинство населения известного на весь мир курорта - индонезийского острова Бали, составляют индуисты по вере.

Неуклюжие попытки авторов доклада представить террористические атаки радикальных исламистов на представителей этих религиозных общин как систематические нарушения религиозной свободы в этих странах, не выдерживают никакой критики. А действия властей этих стран, а также Алжира, Узбекистана и Казахстана, направленные против радикальных исламских террористов, "сердобольные" знатоки религиозных свобод в мире считают "нарушением" прав верующих мусульман. Хотя уже давно не для кого не секрет, как американские военные обращались с захваченными в плен террористами в иракской тюрьме Абу Грейб и на базе в Гуантанамо, где применяли против них пытки и психологическое давление. При беглом знакомстве с разделом, посвящённым ситуации с религиозной свободой в Азербайджане, просто диву даешься полной безграмотности и нескрываемой неприязни авторов доклада к азербайджанскому народу, которое можно квалифицировать как открытую тюркофобию, стремление вызвать межрелигиозные распри и внутриобщинные столкновения. Авторы доклада в наглую, не стесняясь, осмеливаются вмешиваться во внутренние дела Азербайджана и подвергают критике изменения в законодательстве страны, согласно которому право назначать руководителей религиозных мусульманских общин было передано от Духовного Управления мусульман Кавказа Государственному Комитету по работе с религиозными организациями, называя это изменение "вмешательством" государства в деятельность общин. Если бы авторы доклада немного пошевелили мозгами, то наверное поняли бы, что во многих мусульманских странах руководители религиозных общин назначаются соответствующими государственными структурами (на уровне министерства) и получают зарплаты как чиновники. Это сделано для того, чтобы не допустить проникновения религиозных экстремистов в работу общин и для должного контроля государства за деятельностью этих структур.

Взяв на себя роль судей, авторы доклада пытаются диктовать законы независимому и суверенному государству, которое само вправе определять что и как нужно делать. Раздел, посвященный Азербайджану напоминает обвинительное заключение в лучших традициях американских боевиков низкого пошиба. Составители доклада явно имели целью показать, что ситуация с религиозной свободой в Азербайджане находится на "низком уровне" и нуждается в постоянном мониторинге со стороны. В докладе отсутствуют даже намеки на такие шаги правительства Азербайджана, как государственная поддержка традиционных религий (ислама, христианства, иудаизма), которая осуществляется за счет государственного бюджета. Уникальный случай для страны, где большинство составляют мусульмане, что государство выделяет средства для религиозных общин других конфессий, которые предназначены для содержания объектов религиозного культа и деятелей этих религий. Авторы доклада словно не замечают этого, набрав в рот воды и закрыв глаза. Опираясь на фальсифицированные данные, авторы доклада пишут лишь о том, что некоторые христианские общины сталкиваются в Азербайджане с проблемами, не указывая, что речь идет не о традиционных для страны христианских течениях. Хотя всем известно, что в Азербайджане и православная, и католическая, и лютеранская церкви не имеют никаких проблем. Мало того, среди последователей этих религий довольно много представителей коренной национальности - азербайджанцев, что в корне отличает Азербайджан от многих мусульманских стран, где как правило, последователями этих религий являются мигранты из-за рубежа.

Делая акцент на том, что Сеймур Мамедов, один из последователей церкви Свидетелей Йеговы (которая не имеет государственной регистрации в силу того, что некоторые принципы этой церкви противоречат законодательству Азербайджана) был осужден судом за отказ служить в армии. Авторы доклада констатируют, что в отношении этого индивидуума были нарушены религиозные свободы. Но при этом умалчивают, что этот отказник от воинской службы нарушает закон о всеобщей воинской повинности, что является одним из обязанностей каждого гражданина Азербайджана. Авторы доклада для того, чтобы подкрепить свою позицию, апеллируют к Конституции Азербайджана, где есть упоминание об альтернативной воинской службе для подобных граждан, которым их религиозные убеждения не позволяют служить в армии, но при этом делают вид, что не знают о том, что до полного освобождения всех азербайджанских территорий от армянской оккупации, подобная альтернативная служба невозможна, так как страна находится в состоянии необьявленной войны и закон об альтернативной службе еще не принят Милли Меджлисом.

Большая часть доклада посвящена, как всегда, так называемым "узникам совести", которые находятся в заключении из-за своих религиозных убеждений. Ознакомившись с текстом доклада, любой едва знакомый с ситуацией в Азербайджане, найдет среди упомянутых лиц имена агентов зарубежных спецслужб, которые были осуждены за шпионаж, попытки свержения светского государственного строя и установления в Азербайджане исламской республики иранского образца. Прямо диву даешься тому, что этот доклад был составлен в Вашингтоне, а не в соседней стране, где эти люди были подготовлены и задания которой выполняли. Читая строки доклада, посвященные подпольной организации "Мусульманское единство", складывается впечатление, что авторы доклада защищают исламистов, которые яростно выступают против светского строя в Азербайджане, под предлогом обеспечения некой религиозной свободы. Ставя под сомнение факты их виновности, которые нашли подтверждение в ходе следствия и на суде, "специалисты" Госдепа США выступают в роли бесплатных адвокатов религиозных радикалов, с которыми сами США продолжают бороться по всему миру. Даже трагические события в поселке Нардараны в 2015 году авторы доклада преподносят как не нашедший подтверждение в "независимых" источниках, хотя несомненно, им было бы достаточно взглянуть на сообщения в азербайджанской прессе или на доклады представителей западных спецслужб, которые отслеживали эти события. Ведь многие помнят, что эти "демократы", прикрываясь религиозными лозунгами, фактически создали в Нардаранах независимую мини исламскую республику, отказывались подчиняться властям, не платили налоги, не пускали детей в школу и избегали службы в армии. Власти долго терпели этот беспредел, пытаясь решить проблему путем переговоров, но после того, как боевики перешли к активным действиям, в результате которых были убиты офицеры полиции, вынуждены были провести спецоперацию и положили конец этой вакханалии. Осужденные организаторы этих беспорядков Т. Багирзаде и А. Гусейнов в докладе представлены этакими ангелочками с крылышками, а не террористами, которые убивали сотрудников полиции. Интересно, что в ряде штатов США, за убийство сотрудников полиции предусмотрена смертная казнь.

Наверное авторы доклада забыли, что игры с исламистами в прошлом закончились исламской революцией в Иране в 1979 году и так называемой арабской весной 2011 года, которая до сих пор продолжается, принося смерть и разрушения. Этим господам стоит напомнить о том, что заигрывание с религиозными радикалами в мусульманских странах для того, чтобы под видом демократических реформ привести к власти послушные режимы, всегда заканчивались кровавыми войнами, которым не видно конца. Пример талибов в Афганистане, которые захватили власть, как только страну покинули войска западной коалиции, не стал уроком радетелям религиозной свободы. Составители этого злобного пасквиля основывались на данных, представленных им различными оппозиционными радикальными группами, для которых есть только одна главная цель - свержение нынешней власти в Азербайджане и поэтому для этого все методы хороши. Ведь эти радикалы не думают о тех катастрофических последствиях, которые могут ожидать Азербайджан в случае, если религиозные экстремисты перейдут от подпольной деятельности к вооруженным нападениям. Даже последние аресты исламистов-агентов зарубежных спецслужб рассматриваются авторами доклада, как давление на религиозных активистов.

Абсолютно не разбираясь в специфике ситуации с исламской религией в Азербайджане, докладчики вдруг озаботились судьбой одного из служителей культа, который нарушил установленную Духовным Управлением мусульман Кавказа дату праздничного намаза и провел его по своему желанию не 2 мая, а 3 мая. За что в наказание был смещен с должности руководителя общины, как нарушителя профессиональной дисциплины. Для людей, далёких от исламской религии могло бы показаться, что ничего особенного в этом нет, что дата праздничного намаза может меняться произвольно. Однако, для настоящих специалистов, знакомых с тонкостями ислама и ситуацией с азербайджанскими реалиями сразу станет ясным, что учитывая небольшую разницу в подсчете даты проведения праздничного намаза между шиитами, которые составляют большинство мусульман в Азербайджане (почти 70 %) и суннитским меньшинством ( менее 30 %), то при определении времени Духовное управление мусульман Кавказа опирается на этот фактор.

Не нравится заокеанским горе - специалистам и то, что согласно законодательству Азербайджана, иностранным гражданам запрещено вести миссионерскую деятельность на территории страны. Не принимая во внимание угрозу распространения радикализма среди населения со стороны заморских коммивояжеров от религии, составители считают это ограничением религиозной свободы, несмотря на то, что подобные законы приняты во многих странах мира, в том числе и западных.

Ну и верхом неприкрытого фарисейства следует считать часть раздела, посвященного вопросам освобождённых территорий в Карабахском районе Азербайджана, где авторы вместо того, чтобы констатировать факты уничтожения и осквернения армянскими оккупантами мест религиозного поклонения, вдруг "озаботились" судьбой неких объектов армянского религиозного наследия и "возмутились" тем, что власти возвращают насильственно арменизированные объекты культа представителям возрожденной албано - удинской христианской общины. Не разбираясь в истории Южного Кавказа и заняв одностороннюю проармянскую позицию, авторы считают, что передача древних албанских церквей их истинным владельцам "попирает" права армянского населения Карабахского региона, в тоже самое время отказывая удинам- христианам, потомкам кавказских албанцев, одному из самых древних автохтонных народов Азербайджана, которые вправе иметь свою независимую церковь. С одной стороны, во многих разделах доклада выражается озабоченность с положением восточных христиан на Ближнем и Среднем Востоке, а также в Африке, с другой стороны, докладчики недовольны шагами азербайджанских властей, направленных на поддержку одной из древнейших восточных христианских общин. Парадокс да и только. Авторы доклада не удосужились даже обратиться к историческим источникам, где четко записано, что до конца 19 века Албанская-удинская христианская община была автокефальной (независимой) церковью и лишь во времена Российской Империи, по решению имперских властей и в результате интриг Армянской Апостольской церкви, была объединена с армянской григорианской церковью, с которой была схожа по некоторым обрядам, но отличалась по многим другим особенностям и по языку ведения богослужения. Лишь после обретения независимости Азербайджаном, начиная со второй половины 90-ых годов 20 века, при поддержке властей и Духовного Управления мусульман Кавказа, начался процесс восстановления этой одной из древнейших христианских церквей на Южном Кавказе.

Вообще авторы доклада, которые дают высокую степень оценки ситуации с религиозной свободой в Армении, как бы не замечают существующие проблемы отношений между различными конфессиями в этой стране, опуская споры в отношениях между армянской григорианской церковью и армянской католической церковью, а также тот факт, что там уничтожены практически все объекты азербайджанского культурного наследия, включая практически все мечети, за исключением одной в Ереване. При этом армянские власти, которые сейчас льют "крокодиловы слезы" по якобы утраченным в Карабахском регионе Азербайджана религиозным объектам, считают таковыми построенные в годы оккупации с 1992 по 2020 годы церкви и часовни армянской григорианской церкви на территории воинских частей и баз, размещённых в оккупированных азербайджанских районах.

Выдвигая претензии к Азербайджану относительно деятельности на территории страны не традиционных конфессий, авторы доклада сглаживают аналогичную ситуацию в Армении, как бы не замечая, что главная армянская церковь выступает против их деятельности на ее канонической территории. Отнеся Армению к категории стран с относительно религиозной свободой, докладчики, в традиционной для себя манере, вновь исходят из принципа двойных стандартов, которыми отличаются большинство докладов Госдепа США, посвященных этой тематике. В целом, односторонний по содержанию, основанный на дезинформации и подтасованных фактах подготовленный необъективными специалистами, раздел доклада Госдепа США, взятые из социальных сетей, посвящённый ситуацией с религиозной свободой в Азербайджане в 2022 может квалифицировать, как непрофессиональный тенденциозный анализ ситуации, не отражающий реальное положение дел в стране и наносящий ущерб традиционно партнёрским отношениям двух стран. Конечно жаль, что комментируя ситуацию с развитием религиозной свободы в Азербайджане, совершенно не были учтены современные реалии и исторические особенности положения религий в стране.

Азербайджан является уникальной страной, где в результате мудрой и взвешенной политики в отношении религий, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, основы которой были заложены еще в 1993 году Общенациональным Лидером Гейдаром Алиевым, удалось создать многонациональное общество, где представители всех традиционных конфессий имеют все права на исповедование своих религий и где государство оказывает поддержку не только мусульманской общине, как главной религии, исповедываемой населением страны, но и всем традиционным религиям, обеспечивая свободу вероисповедания, которая может быть примером для других стран. Очень жаль, что представляющие себя "специалистами" по вопросам религиозной свободы в мире, составители раздела по Азербайджану вообще не учли многие факторы с положением религии в стране и вместо объективного доклада представили однобокий проармянский пасквиль, направленный на очернение азербайджанских властей, больше похожий на панегирик в защиту радикальных исламистов и осужденных агентов зарубежных спецслужб.

Очевидно, что те, кто предоставлял информацию для доклада, ограничились контактами с представителями религиозных экстремистов и обиженных радикальных оппозиционеров, не принимая во внимание сложившиеся реалии и мнение представителей традиционных конфессий, а также многочисленные материалы, опубликованные в зарубежных средствах массовой информации. Одно то, что в отличии от некоторых других стран мира, в том числе европейских и мусульманских, последователи других религий, в том числе христианства и иудаизма, могут в Азербайджане открыто, не скрывая, носить атрибуты принадлежности к той или иной религии, а в стране полностью отсутствует антисемитизм и ксенофобия показывают, что азербайджанские власти полностью обеспечивают все религиозные свободы в стране, с учётом национальных традиций и особенностей.

Судя по вышеизложенному, авторам раздела, посвященному Азербайджану, прежде чем делать необъективные выводы и выносить их для обсуждения, стоило бы вспомнить древнюю христианскую истину, написанную в Евангелии от Матвея:

"не судите и да не судимы будете; не осуждайте, и не будете осуждены;

прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся вам;

мерою доброю, утрясённою, нагнетённою и переполненною отсыплют вам в лоно ваше;

ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам".

Обратившись к главе из Святого Писания, они могут найти оценку их деструктивной деятельности, направленной на создание нового очага напряженности на религиозной основе в регионе, который только-только оправляется после долголетнего кровавого конфликта.

Однозначно, что искаженное мнение авторов доклада относительно ситуации со свободой религии в Азербайджане, в корне отличается от объективного мнения авторитетных деятелей мировых религий, профессиональных политиков и дипломатов зарубежных стран, в том числе из США, которые всегда давали высокую оценку ситуации с религиозной свободой и отмечали, что наша страна может быть примером религиозной толерантности и мирного сосуществования различных конфессий для других стран.