Надежды на Вашингтон не оправдались?

Как известно, сегодня Баку посетил старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно, который до этого находился с визитом в Ереване.

В ходе встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым до сведения гостя была доведена обеспокоенность официального Баку сложившейся ситуацией в регионе.

Как сказал Trend советник Президентской академии государственного управления, председатель Бакинского клуба политологов Заур Мамедов, особенно за последний год в Азербайджане многие возлагали надежды на встречи, проходящие в Вашингтоне, и думали, что впервые в истории Демократической партии именно Энтони Блинкен подойдет к вопросу объективно, передает Day.Az.

"Справедливости ради нужно отметить, что на состоявшихся в этом году в Вашингтоне встречах глав МИД Азербайджана и Армении, в которых также участвовал Блинкен, была создана очень хорошая атмосфера, а глава Госдепартамента США принял более рациональный подход, чем его предшественники за 30-летнюю историю. Он только принял большинство тезисов Азербайджана, но и предпринял практические шаги по реализации основных принципов. Но, к сожалению, похоже, что в последнее время из-за давления и усилий определённых сил Блинкен решил отступить",- сказал он.

"Скорее всего, сказанное сегодня Луи Боно за закрытыми дверями в Баку не смягчило напряженную атмосферу между Вашингтоном и Баку, а наоборот, усугубило ситуацию. Азербайджан хочет, чтобы США, ЕС и Россия ставили во главу угла принцип суверенитета и территориальной целостности страны, и подходили к другим вопросам исходя из этого принципа. К сожалению, в последнее время в своих подходах Вашингтон пренебрегает принципом территориальной целостности и суверенитета.

Использование формулировки "права народа Нагорного Карабаха" помощником Государственного департамента США Юри Ким два дня назад наглядно показало истинные намерения ее коллег. В ходе этих выступлений в Сенате американские политики обвинили правительство Азербайджана чуть ли не в совершении "геноцида" армянских жителей Карабаха. Это выступление и подход Вашингтона к вопросам до и после данного высткпления в очередной раз показывает, что эта страна игнорирует международное право в отношении Азербайджана.

На слушаниях в Сенате ни один человек не высказался о территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана. Вместо этого прозвучали заявления в защиту сепаратистской банды. Однако всем известно, что главная цель Армении - добиться отделения Карабаха от Азербайджана", - сказал политолог.

Мамедов подчеркнул, что американские сенаторы и представители правительства, заявившие в Сенате, что Лаличская дорога на Лачин якобы "заблокирована", а армяне в Карабахе якобы "страдают от голода", своим очередным шоу поставили под сомнение свой имидж в пространстве СНГ.

"Помимо Азербайджана, власти других государств, страдающих от сепаратизма, на фоне этого выступления в Сенате вынуждены задуматься о своих отношениях с США. Американские политики, которые громко заявляли о так называемой "гуманиратной катастрофе" в Карабахе, почему-то предпочли промолчать об Агдамском маршруте. Если они действительно хотят оказать гуманитарную помощь и их беспокоит судьба 30 тысяч человек, то почему они не отправляют продукты через дорогу Агдам-Ханкенди? Конечно, ответ очевиден. Франция и США хотят играть в свои собственные игры и актуализировать армянский вопрос в регионе с помощью шоу под названием "гуманитарная катастрофа"", - сказал он.

Политолог подчкеркнул, что в настоящее время в Азербайджане внимательно следят за поведением всех стран-посредников на мирных переговорах.

"У Запада единая позиция по территориальным проблемам, связанным с Приднестровьем, Абхазией и Осетией, Крымом, Луганском и Донецком. А к Карабаху совершенно другой подход. Стоит отметить, что все названные регионы были отделены от государств, частью которых они являлись. И сегодня ни Грузия, ни Молдова не получают реальную поддержку от Запада в возвращении своих территорий", - сказал он.

Мамедов отметил, что впервые среди перечисленных выше конфликтов и сепаратистских очагов именно Азербайджану удалось решить свою проблему самостоятельно, не полагаясь ни на чьи обещания.

"Шаг, сделанный официальным Баку 3 года назад, воодушевил все страны, страдающие от конфликтов и сепаратизма. Конечно, такая ситуация не могла не беспокоить некоторые круги. Методы, ранее опробованные в других государствах, они применили не только к власти победившего Азербайджанского государства, но и к гражданскому обществу и отдельным социальным группам. Если раньше в оппозиционных партиях велась работа по промыванию мозгов некоторым людям, то в последние 3 года они работают над реализацией своих целей через НПО-сектор, общественные объединения и студенческие группы. Разрушение национальных ценностей, традиций, патриотических чувств, поддержка ЛГБТ и создание движений типа NO WAR, конечно, целенаправленны. По каким-то причинам права переселенцев из Ходжалы, Агдере, сел Шушан, Ходжавенд и Ханкенди не обсуждаются на встречах с армянскими жителями Карабаха в рамках мирных платформ в зарубежных странах. Таким образом, я с большим сожалением отмечаю, что шаги, предпринятые Францией и проармянскими силами в США, могут воодушевить сепаратистов в тот момент, когда у нас есть шанс начать эпоху мира и стабильности в регионе.

Азербайджан так или иначе добьется своих целей, и мы не свернем с правильного пути", - сказал Мамедов.