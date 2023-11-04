Сепаратистский режим заминировал 480 км территории

На территориях, где Азербайджан провел антитеррористические мероприятия локального характера, полностью восстановив свой суверенитет, сепаратистский режим при поддержке Армении заминировал 480 км территории.

Как сообщает в субботу Day.Az, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

"Потребуется время, чтобы изучить весь масштаб проблемы. Несмотря на все эти факты, мы не были свидетелями ни одного призыва к Армении со стороны международного сообщества. Причины этого вызывают вопросы", - сказал глава МИД.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.