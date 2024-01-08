Примитивные манипуляции Томаса де Ваала: и рыбку съесть, и ни на что не сесть

Автор: Акпер Гасанов

Пример попытки и рыбку съесть, и ни на что не сесть продемонстрировал в интервью армянской службе радиостанции "Свобода" ведущий исследователь Фонда Карнеги, эксперт по карабахскому вопросу Томас де Ваал. Да, тот самый, что "Черный сад" написал, и в интервью которому третий президент РА Серж Саргсян сделал шокировавшее своим цинизмом и глупостью признание.

Саргсян тогда признался, что армянские боевики устроили геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в готовности армян убивать мирных стариков, женщин и детей. Да, де Ваал вырвал у него сенсационное признание, но в целом он всегда старался действовать так, чтобы о нем сложилось положительное мнение и в Азербайджане, и в Армении.

Ровно в той же манере, по сути своей уравнивая оккупантов и жертву оккупации, он действует поныне. Судите, впрочем, сами. К примеру, утверждает он, что "единственное положительное, что сделали русские, - это то, что исход армян из Карабаха был мирным". Мягко говоря, неуместное заявление, ибо в этом предложении содержится намек на то, что у российских миротворцев был иной вариант поведения.

Ясное дело, что не было у них таких вариантов. Они находились на азербайджанской земле и обязаны были действовать, согласно нашим законам. Кроме того, армяне проживали в Карабахском экономическом регионе Азербайджана незаконно, имея паспорта граждан РА. То есть страны, которая оккупировала азербайджанские территории. Но об этом де Ваал ничего не сказал. При этом он ляпнул чушь, отвечающую интересам армянской пропаганды.

"Думаю, мы обсуждали то же самое и в контексте событий, связанных с блокадой Лачинского коридора", - изрек де Ваал. Уверен, что в реальности он прекрасно знает, что не было никакого Лачинского коридора, а была Лачинская дорога, которую блокировала армянского сторона. Все видели, как они пригнали и разместили на дороге бетонные блоки, как они верещали потом, что не пропустят в Ханкенди грузы с гуманитарной помощью из Азербайджана.

Так что, соврал де Ваал. Но это было не все. "Все это было с разрешения России или она была слишком слаба? Предполагаю, что это комбинация того и другого. Россия намного слабее, этим и воспользовался Азербайджан. Но я уверен, что Россия однозначно могла предвидеть операцию и действия такого масштаба, видеть предшествовавшие всему этому военные приготовления. У них была своя информация, свои источники, и они ничего не сделали для того, чтобы предотвратить это", - утверждает он.

Я не собираюсь вступать в широкую полемику на тему того, слаба или сильна Россия в целом. Но совершенно очевидно, что в ходе 44-дневной войны из РФ в РА регулярно летали самолеты, полные оружия. Кроме того, на стороне РА воевали "вагнеровцы". Плюс, вся российская пропагандистская машина была в ходе 44-дневной войны на армянской стороне. И де Ваал знает об этом. Как и о том, что именно российская военная техника была на вооружении армянской стороны.

Она сейчас выставлена на всеобщее обозрение в Парке военных трофеев в Баку. Есть там и фрагменты "Искандер-М", коим наносили удары по Азербайджану. Так что, максимум возможного для поддержки РА, как ни крути, Россия делала. Но в РА мечтали, чтобы и ОДКБ в полном составе открыто вступила в войну против Азербайджана. Ясное дело, что этого не произошло. В первую очередь, потому что война велась не на территории Армении, а на всем миром признанных территориях нашей страны.

Странно ли то, что целый исследователь Фонда Карнеги, вроде как эксперт по карабахскому вопросу Томас де Ваал не в курсе таких очевидных вещей? Конечно же, нет. Но он лжет и манипулирует, создавая видимость того, что Армения вправе была ждать от России большей помощи. А еще он создает видимость того, что у России были основания предотвращать действия официального Баку.

Реальность же состоит в том, что Азербайджан исполнил резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН, которым отказывалась следовать Армения. Кроме того, Азербайджан действовал в соответствии с Уставом ООН, в статье 51 которого признается право каждой страны на самооборону. Таким образом, мы восстановили нашу территориальную целостность, используя все международные инструменты. И де Ваалу это, конечно же, известно.

Но он, как видим, раз за разом лукавит. Может создаться ошибочное мнение, что он и в наш адрес сказал правильные слова. "Думаю, единственное положительное, что сделали русские, - это то, что исход армян из Карабаха был мирным. Конечно, есть люди, которые погибли по дороге, но насилия с азербайджанской стороны не было. Они способствовали мирному массовому исходу армян из Карабаха", - утверждает он. Совершенно очевидно, что и это была манипуляция.

Да, де Ваал опроверг утверждения армянской пропаганды о том, что имели место мифические "этнические чистки". Но он, опять же, не указал на незаконность их многолетнего пребывания на нашей земле и вообще создал видимость того, что Азербайджан должен был с кем-то согласовывать проведение антитеррористической операции на своей территории. Это, конечно же, не так. Президент Азербайджана Ильхам Алиев многократно доказывал, что знает, что, как и когда нужно делать. И он делает то, что отвечает национальным интересам нашей страны, вопреки планам ведущих мировых держав. И это тоже известно де Ваалу. Но он предпочитает и далее пытаться и рыбку съесть, и ни на что не садиться.