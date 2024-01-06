Экономический "прорыв" по-армянски: Пашинян и мусорные баки

Автор: Акпер Гасанов

Вполне допускаю, что с точки зрения премьер-министра Армении Никола Пашиняна, именно так и должна выглядеть "экономическая революция" в его стране. Допускаю также, что Пашинян считает, что совершил если не подвиг, то уж точно что-то героическое. В общем, должно быть теперь в РА почти как у Аркадия Гайдара: "Летят самолеты- ура Пашиняну, плывут пароходы- ура Пашиняну, пройдут пионеры- ура Пашиняну".

С какого перепугу? Ответ на этот вопрос дал сам премьер-министр РА. Вот, о чем он поведал миру со своей страницы в Facebook : "Вчера я посетил общину Вагаршапат. В целях организации вывоза мусора и санитарной очистки общины за счет государственного финансирования были приобретены 1 самосвал-мусоровоз, 7 мусоровозов и 1200 мусорных баков". И это было не все!

Армянские СМИ распространили видео-отчет с этой поездки Никола Воваевича. Благодаря чему все увидели, как мужественно и решительно премьер-министр РА шагает к новым мусорным ящикам. Он задает острые вопросы даме, которая рассказывает Пашиняну о специфике работы по вывозу мусора. В видеоряде, который сопровождает данный диалог, видна старая мусорная машина.

Это, по версии авторов такого пиар-хода, должно показать контраст между старой и новой Арменией.Старая, надо полагать, ассоциируется с Сержем Саргсяном и всем правившим в РА "карабахским кланом". А новый мусоровоз- это и есть пашиняновская Армения. Чем не повод для радости , которая плавно переходит в гордость?! Особенно, на фоне краха многих общеармянских мифов. Свято место не должно быть пусто, с точки зрения идеологов армянской мифологии.

И вот, отливший себя в бронзе, практически ходячий памятник Пашинян дает основания для появления новых мифов. Он вполне может претендовать на то, чтобы его лицо было отображено на армянских денежных знаках. Желательно , чтобы Пашинян там улыбался. Нет, ну вы видели купюру в 1000 драм, на которой изображен писатель Егише Чаренц? Да, тот самый, который изрек: "В нас лицемерие появляется еще в утробе матери".

Посмотрите , какое грустное выражение лица у Чаренца. Словно, он заранее знал, что все армянские мифы рано или поздно лопнут, как мыльные пузыри. Впрочем, возможно он грустил и по иной причине. Так или иначе, но все увидели, что Пашинян не сидит сложа руки. Напялив на голову кепку, он лично инспектирует мусорные баки в армянских городах. Какое глубокомысленное , едва ли не философское выражение было на его лице, когда он поднял крышку мусорного бака и заглянул внутрь него!

Сложилось ощущение, что он ждал появления со дна бака кого-то из тех политиков, которых арянская пресса уже назвала клиентами армянского премьер-министра.Их, оказывается, даже можно разделить на "элитарных" и "дешевок". Последних, как пишут армянские СМИ, Пашинян периодически зовет на встречу с собой. Он не дает им каких-либо постов и лишь использует в качестве декорации.

К группе "дешевок" , оказывается, относятся Арман Бабаджанян, Левон Ширинян, Тигран Хзмалян, Тигран Арзаканцян и другие подобные им лица. Что интересно, армянская пресса утверждает, что "элитарные" клиенты Никола Воваевича по своей сути являются теми же "дешевками". Разница лишь в том, что "элитарным" он дает должности или определенный статус. Или даже целую фракцию.

Подчеркивалось, что "элитарными" клиентами Пашиняна являются Эдмон Марукян Арам Саркисян. Они, мол, были клиентами власти и в прошлом, являются таковыми и сейчас. А еще утверждается, что в 2023-ем список "элитарных" клиентов Никола Пашиняна пополнился самой одиозной фигурой - Варданом Гукасяном, более известным армянскому обществу по прозвищу "Дог". Зря, на мой взгляд, обидели собак известной породы, сравнив их с тем, кто сделал свой политический капитал на истеричных выступлениях в соцсетях, содержавших матерные выражения на армянском и русском языках.

В любом случае, сложилось ощущение, что Пашинян искал на дне мусорного бака кого-то из своих клиентов- "элитарных" или "дешевок". Поиски, на этот раз, закончились безрезультатно. Но осталось четкое понимание того, что несколько иначе выглядели обещания, которые давал армянскому народу Никол Воваевич в ходе и после завершения "шашлычной революции". Он, в частности, сулил превратить Армению в страну с развитой промышленностью и 15-кратно увеличить ВВП страны. В итоге, все свелось с торжественному открытию новых мусорных баков. Как говорится, за что боролись на то и напоролись.