Армения рискует потерять свой суверенитет из-за того, что Запад ведет Армению по пути "сириизации".

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье специалиста по международным отношениям и профессора Национального автономного университета Мексики (UNAM) Тальи Ишчан.

Предлагаем читателям ознакомиться с переводом статьи.

"Бойтесь данайцев, дары приносящих".

Это выражение, известное на протяжении веков, символизирует идею недоверия к якобы дружественным жестам тех, кто может скрывать вторичные намерения или опасности.

Южный Кавказ становится новой площадкой для конфронтации и столкновений, что вызывает беспокойство. Недавняя встреча в Брюсселе между госсекретарем США Энтони Блинкеном, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Армении Николом Пашиняном подчеркивает внимание крупных мировые держав Армении, нации с населением всего 2 миллиона человек на Южном Кавказе. Этот интерес может показаться неожиданным для некоторых, но не для тех, кто знаком с недавними действиями Запада в этом стремящемся к миру регионе.

Очевидно, что Азербайджан выразил свое недовольство этой инициативой, трактуя ее как попытку подстрекательства Армении и разделения Южного Кавказа, включая изоляцию Азербайджана. Также интересна была быстрая и прямая реакция другой региональной державы, Турции, назвавшей эту встречу попыткой подорвать нейтральный подход, который должен был быть основой для решения сложных проблем в регионе.

Турция предупредила, что любая инициатива, исключающая Азербайджан, угрожает превращению Южного Кавказа в зону геополитического противостояния вместо служения миру. После этих реакций как Блинкен, так и фон дер Ляйен поспешили позвонить Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы объяснить, что эта инициатива не направлена против Азербайджана и что целью является экономическая помощь Армении.

Действительно ли трехстороннее заседание в Брюсселе, маскируемое под встречу по экономическому сотрудничеству, направлено на усиление сотрудничества или оно направлено на распространение разделительной риторики, разрывающей регион? Ведь мы слышим, как Европа говорит о "тревожных" сценариях, которых на самом деле нет, чтобы вооружить Армению и оттолкнуть ее от России для контроля над Южным Кавказом.

Сложно верить в бескорыстность Запада, особенно после дерзких действий президента Франции Макрона, направленных на, в том числе военную, поддержку Армении, так и после агрессивных заявлений о размещении французских войск в Украине для открытого противостояния России.

Это подтверждается публикациями в социальных сетях французского посла в Ереване, который заявил, что "Франция располагает военным оружием, которым все желают обладать, и Франция предоставляет его Армении", демонстрируя излишне агрессивную позицию Франции на Кавказе.

В то же время некоторые европейские страны видят эти позиции как опасные и признают важную роль Азербайджана как партнера ЕС, особенно в энергетическом секторе. Например, заместитель министра иностранных дел Италии подчеркнул важность Азербайджана и раскритиковал заявление своего французского коллеги как непродуктивное, предполагая, что было бы более подходящим и необходимым, чтобы французский министр не подвергал опасности усилия стран, которые продвигают стороны к окончательному мирному урегулированию в регионе.

Очевидно, что попытки Запада оттолкнуть Армению от ее исторического и наиболее важного союзника, России, создают еще одну область напряженности между крупнейшими западными странами и Россией. В свою очередь, правительство Армении пытается извлечь выгоду из этой ситуации, позиционируя себя как потенциальный западный форпост против России и Ирана. Реакция Москвы не заставила себя долго ждать, и министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление премьер-министра Армении о замораживании ее участия в ОДКБ недружественным шагом, который подвергает опасности союзнические отношения между двумя странами. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, отметила, что миссия ЕС в Армении, которую они описывают как гражданскую по контролю за границами этой страны, на самом деле является миссией НАТО, так как в нее также включена Канада.

Хотя реакция другой региональной державы и долгосрочного союзника Армении, Ирана, и не была такой заметной, есть много признаков, указывающих на то, что Тегеран категорически предостерег армянское правительство от сближения с Западом. После того как Азербайджан вернул под свой контроль свои территории, которые десятилетиями находились под оккупацией армян, регион стал свидетелем новой реальной надежды и развития на пути к долгосрочному миру. Возникают новые платформы регионального сотрудничества, такие как "3+3" (Азербайджан, Армения и Грузия, Россия, Турция и Иран), и проводятся первые встречи, в то время как окончательное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией все еще находится в стадии переговоров.

Хотя Армения еще должна преодолеть юридические и конституционные препятствия, чтобы отказаться от территориальных претензий к своим соседям и достичь окончательного мира, последние события и попытки Запада указывают на очень опасную тенденцию к фрагментации Южного Кавказа и создания еще одного театра противостояния между Западом и Россией. Это может привести к последующей возможной "сириазации" Армении, что означает подрыв армянского суверенитета.