В полку еврошпионов в Армении прибыло

Автор: Байрам Эльшадов

Первый канадский эксперт присоединился к дармоедам в наблюдательную миссию Европейского Союза в Армении. Прибытие представителя Канады было встречено весьма прохладно даже самой миссией, которая в своем микроблоге очень сдержанно поприветствовала нового товарища, отметив, что "Канада - государство, не являющееся членом ЕС, которое поддерживает миссию". Вот так вот скромно представили европейцы нового члена своей команды.

Теперь в миссии появился еще один профессиональный смотритель в бинокль. И факт того, что мы назвали его "дармоедом", не надо принимать за оскорбление. Все дело в том, что миссия ЕС в Армении является абсолютно бесполезной структурой. Ее представители, которые номинально должны способствовать продвижению мира, в реальности занимаются абсолютно бесполезным трудом.

Если посмотреть на их функции рационально и без эмоций, любой человек может заметить, что работа еврошпионов заключается лишь в том, что им необходимо колесить по территориям, прилегающим к условной границе, смотреть в бинокли и имитировать бурную деятельность. Вспомните инцидент, имевший место несколько дней назад. Армяне открыли огонь, что потом и признали. А миссия ЕС отмолчалась, будто ничего и не произошло.

Вот именно поэтому миссия ЕС является абсолютно бесполезным механизмом, не создающим условий для продвижения мира в регионе.

А что до новоприбывшего канадского специалиста, мы можем только поздравить его. Он получил работу, на которой ему придется лишь позировать с биноклем. А за это, в конце каждого месяца, на его банковский счет будет поступать кругленькая сумма. Требований никаких, риск нулевой. Единственная необходимость - быть хорошим актером, послушным командным игроком и не нарушать "работу" существующего механизма.

А что до армян, то поздравляем их с новым шпионом на своей территории. Теперь у канадца будет право свободного передвижения по территории Армении, и он сможет собирать любую информацию, которую сочтет необходимой. Армяне, считающие миссию ЕС гарантом своей безопасности, фактически впустили "троянского коня". И судя по тому, что команда еврошпионов расширяется, им было этого мало.

В любом случае, взгляд Азербайджана на деятельность миссии ЕС в Армении не поменяется после прибытия канадца. С точки зрения Баку, миссия продолжает нести деструктивный характер и ее расширение не добавит ей авторитета или веса. Все потому что она изначально не была направлена на конструктивное решение существующих задач. А случаи, когда кучка еврошпионов-дармоедов занималась тем, что откровенно занимала проармянскую позицию, окончательно показали цели и задачи данной миссии.