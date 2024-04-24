Бывший ПОП Марукян боится разоблачения векового мифа армянства

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший посол по особым поручениям Эдмон Марукян, похоже, исчерпал почти все возможные темы для собственного пиара. Теперь господин Марукян стал делать комментарии относительно предложения Турции создать совместную комиссию для изучения вопросов, связанных с событиями 1915 года.

Так как бывший ПОП является хроническим туркофобом, он категорически отказывается принять любую историческую правду, кроме армянского мифа о некоем "геноциде". И на этот Марукян сделал гениальное, по его мнению, открытие. Мол, если этой комиссии удаться выяснить имена всех погибших тогда армян, то тогда миф о так называемом "геноциде" исчезнет сам собой.

Бывший ПОП опасается и предупреждает, что этого ни в коем случае нельзя делать. Иначе рассыпется вековой миф мирового армянства, которым дурили мозги армянского народа и мировому сообществу. А нужно было это для того, чтобы на этой теме нагреть руки и создать мифическую "великую Армению" на территориях других государств.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это, прежде всего, вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная армянами история.