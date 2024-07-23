Автор: Мехти Ахмедзаде

22 июля на заседании Совета министров иностранных дел ЕС было принято сомнительное решение начать диалог между Европейской комиссией и Арменией по вопросу либерализации визового режима. Как отмечается, шаг направлен на "укрепление отношений между ЕС и Арменией, но также имеет ряд глубоких последствий для обеих сторон".

Какие выгоды могут быть у ЕС с Арменией только может быть известно только богу, но европейская комиссия, инициируя данный диалог, преследует несколько ключевых целей. Одной из них является привлечение дешевой рабочей силы из стран. Армяне, как известно, массово покидают страну еще с началом 90-хх. Ее население все сокращается и сокращается. Чаще всего "многострадальные" переезжали в Россию. но теперь, видимо, в своей попытке оторвать Ереван от Кремля, Запад хочет привлечь людей и таким образом, ведь европейская экономика нуждается в дополнительной, дешевой рабочей силе, и мигранты из таких бедных стран могут сыграть важную роль в восполнении этих потребностей.

Кроме того, особое внимание уделяется привлечению именно немусульман, что связано с существующими в Европе проявлениями исламофобии. Стремление заменить мусульманских мигрантов немусульманами связано, как они говорят, с попытками избежать напряженности, вызванной религиозными и культурными различиями. Бред, ибо Ислам религия мирная, но вот Европе, в частности, Франции, главное показать все наоборот.

Что бы там ни обещал ЕС, для Армении данный процесс может иметь негативные последствия. Страна двно уже находится в состоянии серьезного демографического кризиса. Снижение численности населения, вызванное эмиграцией и низким уровнем рождаемости, оказывает сильное давление на социально-экономическую стабильность страны. Либерализация визового режима с ЕС может усугубить эту проблему, стимулируя отток рабочей силы и молодежи из Армении в страны Евросоюза.

Примером подобных последствий может служить Грузия, которая также заключила соглашение о безвизовом режиме с ЕС. В результате этой либерализации Грузию покинули сотни тысяч человек в поисках лучших условий жизни и работы в Европе. Аналогичная ситуация наблюдается и в странах Балтии, где население стремительно уменьшается из-за эмиграции.

Для реализации процесса визовой либерализации Армении предстоит провести ряд существенных реформ, на которые она попросту неспособна.

Начало диалога по либерализации визового режима между ЕС и Арменией является бессмысленным событием. Одна сторона внушает другой, что это несет возможности, но армянам просто в очередной раз хотят воспользоваться.