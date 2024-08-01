Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев и Азербайджанская Армия

В газете "Азербайджан" опубликована статья, посвященная исторической Победе Азербайджана в Отечественной войне 2020-го года.

Day.Az представляет статью:

44-дневная Отечественная война и 23-часовые антитеррористические меры завершились полным установлением территориальной целостности, суверенитета и конституционного устройства, а также прекращением 30-летней оккупации, с которой столкнулся Азербайджан. "Железный кулак" раз и навсегда уничтожил армянский сепаратизм, имеющий 200-летнюю коварную и кровавую историю.

Эта военная победа является самым славным достижением всей нашей истории. В то же время, в контексте новых реалий, созданных Азербайджаном, переживающим свой наиболее мощный период, это является основным показателем, определяющим его региональное лидерство, глобальное влияние, а также его растущую роль как важного экономического и политического игрока в мире.

Азербайджанские солдаты вошли в Карабах

Победа в Карабахе стала разделительной линией в нашей истории. Как 4 года назад, мы классифицировали процессы по периодам "до обретения независимости - после обретения независимости", так и сейчас мы относимся к нашей истории - "до победы - после победы".

Уже сейчас можно с полной уверенностью сказать, что столетия спустя наши преемники будут анализировать нашу историю, включающую в себя тысячелетия, именно учитывая это время "до и после".

Потому что военная победа - это начало нового периода в нашей истории, это начало нового этапа.

Историческая суть военной победы, достигнутой в Карабахе, возвела ее на один уровень со стратегической важностью обретения независимости. Эти два главных фактора, обеспечивающих судьбу нашего государства и народа - независимость и Победа - дополняют друг друга, усиливают друг друга и образуют надежную основу новой цели-доктрины развития Азербайджана при вступлении в новый исторический период, объявленный Президентом Ильхамом Алиевым.

Так кто же автор этой победы, в чем причина победы?

Давайте вспомним ответ Президента Ильхама Алиева на этот вопрос, процитировав его выступления:

"Авторы победы - наша славная армия, наши храбрые солдаты, наш героический народ"... "Мы одержали эту победу за счет профессионализма, героизма, в то же время национального духа"...

Когда мы вновь смотрим на сокрушительные поражения 1991-1993 годов, на оккупацию наших земель, становится ясно, что главный вопрос - это отсутствие независимого государства и армии. Главное - иметь лидера, который превратит государство и армию в единую мощную силу, направит их ресурсы, защитит страну и народ от угроз.

Хоть Президент Ильхам Алиев и скромен (мы еще коснемся этой темы! - ред.), наш народ - от мала до велика - все знают и спустя столетия все будут знать, что именно Главнокомандующий Ильхам Алиев поставил цель превратить побеждённую армию в героические Вооружённые Силы, а слабую и сдавшуюся республику - в мощное государство.

Наши граждане видят и фактор, определяющий победу, как закономерный результат курса Общенационального лидера Гейдара Алиева - деятельность Ильхама Алиева.

Умелое продолжение главой государства процесса независимого государственного строительства, заложенного великим лидером Гейдаром Алиевым, мощное руководство, высокие политические и дипломатические навыки, отличный менеджмент и другие уникальные качества Президента Ильхама Алиева обеспечили успешную реализацию концепции сильного государства. Важный вклад в этот процесс внесли также эффективная внутренняя и внешняя политика Азербайджана, социальная, экономическая, правовая, культурная и другие сферы, а также достижения в построении демократического государства и цивилизованного гражданского общества. Эти составляющие сделали Азербайджан ведущей страной в регионе и обеспечили ему высокую репутацию в международном масштабе.

В этом ряду достижений особое значение имели исторические успехи, достигнутые в армейском строительстве и оборонной промышленности страны, высокие показатели развития, а также непрерывная модернизация наших Вооруженных Сил и военного арсенала, освоение самых современных инноваций. На самом деле эта сфера стояла на первом месте среди приоритетов национального развития. В результате Азербайджанская Республика, основанная на прочном единстве своих граждан, обладая мощным политическим, экономическим и военным потенциалом, получила возможность самостоятельно и в одиночку решать стоящие перед ней судьбоносные исторические задачи.

...А азербайджанские солдаты под лидерством Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева с 27 сентября по 9 ноября 2020 года освободили наши земли от 30-летней оккупации. Проведенная в сентябре 2023 года однодневная антитеррористическая операция обеспечила восстановление нашего суверенитета и территориальной целостности, раз и навсегда положив конец сепаратизму.

...Азербайджанские воины, следуя приказам Президента Ильхама Алиева, вошли в Агдам, Физули, Лачин, Джебраил, Зангилан, Губадлы, Кяльбаджар, Шушу, Гадрут, Ходжалы, Агдару, Аскеран, Ханкенди.

Как говорится, восклицательный знак!

Создаваемая "буря в стакане"

Сразу после победы армяне, живующие за рубежом, начали новую коварную кампанию по подрыву этой высшей истины. Словно исчезла поддержка их лобби со всех четырех частей света, тех, кто воспользовался финансовой, военной и политической помощью могущественных сверхдержав и оккупировал земли Азербайджана, а в последующие 30 лет превратил Карабах в ад. Печален и тот факт, что некоторые внешние, иностранные силы пытались помочь Армении и затмить справедливую войну Азербайджана. Они говорили о каких-то иностранных войсках и наемниках...

Президенту Ильхаму Алиеву неоднократно задавали вопросы по этому поводу представители зарубежных СМИ. Его ответ всегда конкретен: "Пусть они приведут хотя бы один факт, подтверждающий их претензии".

Так что все очень просто: покажите факты и докажите их. Если у вас нет фактов, то то, что вы говорите, является ложью, клеветой, предрассудками.

Факт в том, что на самом деле его нет. Даже с помощью технологий искусственного интеллекта они не могут создать желаемую ложь...

К сожалению, иногда к этой кампании лжи присоединяются и люди из дружественных стран. Например, у всех нас вызвало разочарование заявление во время войны Унала Чевикеза, который был послом братской Турции в Азербайджане в 2001-2004 годах. Собственно, иного нельзя было ожидать от этого человека, который бесстыдно рассказывает вранье о том, что "Турция поставляет Азербайджану оружие, отправляет наемных боевиков, а Карабах не освобожден собственными силами Азербайджана". Этот человек, который был одним из главных исполнителей процесса нормализации отношений с Арменией, осуществленного с огромными усилиями в 2009 году и являющегося самой темной, запятнанной страницей в истории турецкой дипломатии, не изменил своей позиции даже тогда, когда он позже перешёл в оппозиционную НРП.

В настоящее время в некоторых турецких общественных кругах и средствах массовой информации звучат заявления об участии других стран в освобождении земель Азербайджана от оккупации.

И вновь, к сожалению, турецкие СМИ создали новую искусственную повестку дня, забывая о проблемах, волнующих общество. Интерпретация известного заявления о том, что будет военная интервенция в государство Израиль и что "они войдут в Иерусалим так же, как вошли в Карабах", осуществляется в тенденциозном направлении, искажая истину.

Мы поняли ложь армян, мы поняли и клевету Унала Чевикеза - их намерения и цели известны. Но очень печально, что среди тех, кто говорит эту клевету, есть люди, которых мы считаем друзьями.

Интеллектуалы, политики, представители СМИ и общественные деятели обеих стран должны попытаться сблизить наши народы и немедленно устранить даже малейшее недопонимание между ними. Это должно стать моральным долгом, гражданским долгом. В этом направлении в Азербайджане и среди наших граждан не обнаружено никакой противоречивой деятельности.

Иногда мы видим обратное в братской стране. К сожалению, авторами действий, подрывающих проверенное многими годами надежное сотрудничество и братство, на самом деле являются именно те люди, которые должны его обеспечить.

Эти "инициативы", не имеющие под собой никакой основы, основаны на лжи и пытаются создать "бурю в стакане", наносящую величайший вред интересам народов, поддерживающих друг друга в трудную минуту.

Сила Азербайджана и Турции заключается в их единстве, действующих с единой позиции, имеющих одинаковое политическое мышление и активность. В результате те, кто пытается затмить это, нападают на мощь и положение своего государства.

Братство должно быть искренним и взаимным

Чтобы не бросать тень на отношения между двумя государствами, были моменты, которые мы неоднократно игнорировали. Но сейчас некорректно касаться этого вопроса. "Как Турция помогла Азербайджану в Отечественной войне?" Поищем ответ на вопрос (на самом деле он риторический) еще раз.

Азербайджано-турецкие отношения - это, конечно, редкая в мире форма сотрудничества, основанная на проверенном братстве азербайджанцев и турок, имеющих общие корни. Наш народ отдал в Чанаккале тысячи шехидов, даже наши люди из отдаленных деревень присылали на помощь последнее, что у них есть. В первые дни создания Советского Азербайджана мы были единственными, кто при поддержке Н. Нариманова направлял в Турцию денежную, золотую и топливную помощь. В последние годы мы всегда поддерживали Турцию как государство и народ во время пожаров и землетрясений, оказывая всевозможную помощь. Конечно, мы не забываем участие турецких солдат в освобождении Баку 106 лет назад.

Строительство 1000 домов в Кахраманмарашском районе с первоначальной сметой более 100 миллионов долларов по поручению Президента Ильхама Алиева является символом любви к Турции каждого азербайджанца - от Президента до рядового гражданина.

Только это?

Президент Ильхам Алиев расширил концепцию Гейдара Алиева "Одна нация - два государства" в международном масштабе и довел сотрудничество до вершины "Одного государства".

Когда в Праге Армения пыталась очернить Турцию, лидер Азербайджана сказал - "Делать это легко, так как представителей Турции за этим столом нет. Но я здесь". Президент Ильхам Алиев защитил интересы братского государства.

Ильхам Алиев, известный как основатель союза тюркских государств в новую политическую эпоху, сумевший основать этот институт в Нахчыване, является лидером, сблизившим Турцию с тюркскими странами Центральной Азии и добившимся их единства действий.

Можно ли забыть многомесячную напряженную работу, труд и исключительные дипломатические способности Ильхама Алиева по нормализации отношений между Россией и Турцией?

Или то, что на строительстве Карабаха и Восточного Зангезура работают десятки турецких компаний, тысячи турецких инженеров и мастеров, а также крупные транснациональные турецкие холдинги. Азербайджанское государство создает широкие условия для участия частного сектора братской страны в этом процессе, то есть для получения прибыли и получения большого объема средств в бюджет Турции.

Какая еще страна имеет такие благоприятные условия для турецких компаний? Если мы - братья, то все должно быть взаимно.

Не следует превращать братство в футбольное соревнование в одни ворота, не следует забывать о взаимных обязательствах и моральных обязанностях.

Да, во время Отечественной войны Турция оказала важную политическую и моральную поддержку Азербайджану. Благодаря дипломатической деятельности Президента Ильхама Алиева за последнее десятилетие число наших друзей значительно возросло, а во время войны наши права поддержали крупные сторонники и дружественные страны от Европы до Азии, от арабских стран до тюркских государств. В первых рядах этих стран находятся Турция и Пакистан.

Наш народ в те времена и позже вывешивал на самых высоких зданиях флаги этих государств и портреты их лидеров. Даже сегодня турецкий флаг реет над могилами наших шехидов. Несмотря на то, что это не соответствует административным и официальным нормам, турецкий флаг регулярно можно увидеть перед правительственными и неправительственными зданиями, а также в офисах.

Президент Ильхам Алиев при каждой возможности выражает свою признательность за эту политическую и моральную поддержку: "...Хочу выразить глубокую признательность братской Турции, оказавшей нам самую большую поддержку в течение 44 дней. Братская Турция и братский турецкий народ с первых часов войны были солидарны с Азербайджаном, оказали Азербайджану свою поддержку. Заявления, сделанные руководством Турции и моим дорогим братом Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, стали для нас очень большой политической поддержкой, придали нам дополнительные силы, и мы никогда этого не забудем. 44-дневная Отечественная война еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство".

Или давайте посмотрим на взгляды главы нашего государства на Пакистан: "Пакистан был одной из нескольких стран, которая всегда поддерживала нас. Однозначные заявления высокопоставленных лиц Пакистана в поддержку Азербайджана, а также их политическая поддержка справедливой позиции нашей страны во время Второй Карабахской войны - Отечественной войны, придали нам дополнительную силу и мощь. Из-за оккупации Пакистан не установил дипломатических отношений с Арменией. Во время победных празднеств в ноябре 2020 года наши люди держали в руках флаги Азербайджана, Пакистана и Турции. Это делает наши отношения уникальными".

Мы оплатили стоимость каждого боеприпаса до последней копейки!

В начале статьи мы говорили о скромности Президента Ильхама Алиева, заложившего основу дороги к военному параду, который он проведет в Ханкенди, со дня вступления в должность главы государства, а точнее с минуты. И в результате не только Азербайджан, но и тюрки одержали величайшую военную победу исламского мира за последнее столетие.

За последние 4 года он ни разу не упомянул о своем Победоносном командовании. Когда граждане говорили об этом на собраниях, он их вежливо перебивал и неоднократно говорил, что автором победы являются только наша армия и народ.

"У победы тысяча отцов, а поражение - всегда сирота" - эту поговорку, к сожалению, можно применить и к победе Азербайджана в Отечественной войне.

В Азербайджане с разочарованием и глубоким сожалением видят и наблюдают за попытками присвоить победу нашего народа, нашей армии, нашего Главнокомандующего и заявить о ней от своего имени.

Когда мы слышим гнусную ложь армян от наших братьев, наши сердца разрываются, нам становится больно, и мы воспринимаем эти слова, как тяжелый моральный удар.

Результаты победы Азербайджана принадлежат всему тюркскому миру, но их автором не являются, в том числе и Турция...

Известные высказывания и заявления, сделанные в братской Турции, явно искажают реалии 44-дневной войны. Самое главное, что это на руку армянству!

Наши предки говорили, что левая рука не знает, что дает правая, брат не хвастается тем, что он сделал брату. Давайте даже гипотетически предположим, что Турция оказывала какую-либо поддержку помимо политической и моральной в Отечественной войне. Почему Армения и мировые армяне, в том числе США, Франция и другие известные государства и силы, должны заявлять об этом и манипулировать?

В корне неверно утверждать, что Турция или какая-либо другая страна участвовала в освобождении азербайджанских земель от оккупации. Она оказывала иную помощь, помимо политической и моральной поддержки, особенно в военной области. Сознательно или неосознанно, наши общие враги дают армянам мира открыть рот!

Те, кто говорит и пишет об "участии" турецкой армии или каких-то наемников в Отечественной войне, не могут привести ни одного факта. Если нет фактов, то все это не должно быть темой обсуждения.

В печальных заявлениях Турции упоминается и безвозмездная военная помощь, оказанная Азербайджану. За 15 лет до войны Президент Ильхам Алиев проводил систематическую и последовательную деятельность по совершенствованию и обновлению национальной оборонной промышленности, обеспечению нашего военного арсенала всеми видами вооружения и техники, отражающими последние технологические инновации в мире. Военно-техническое сотрудничество осуществлялось с рядом стран, в том числе с Турцией. Во время войны использовались различные примеры такого сотрудничества. Турецкий "Байрактар" также был задействован в нашей мощной системе авиационного нападения и обороны. Однако эта система состояла не только из "Байрактаров".

"Не технические средства одержали эту победу, а наши солдаты и офицеры. Они освободили нашу землю от врага и даровали эту Победу, эту Победу нашему народу", - подчеркивал Президент Азербайджана.

Кстати, информация, размещенная как "помощь военному арсеналу", тоже не соответствует действительности. Все это вопросы, связанные с коммерческой частью военного сотрудничества.

Другими словами, мы заплатили за каждую купленную пулю, боеприпасы и снаряжение, господа!

Что говорят турецкие СМИ?

Отрадно, что в турецких СМИ немало людей, которые относятся к этой искусственно созданной агитации со здоровым отношением и настоящим братским фанатизмом.

Эмин Чолашан в колонке "Ничего подобного мы никогда не видели" в самой распространенной и влиятельной турецкой газете "Sözçü" отмечает: "Возможно, что мы отправили в Азербайджан оружие, технику и т.д., но какое это имеет отношение вхождению в Карабах?"

В статье газеты "Yeni Çağ" под заголовком "Израиль давно вошел в Турцию" говорится: "Во-первых, согласно официальным заявлениям, Турция не входила в Карабах, а оказывала поддержку БПЛА Азербайджану в войне с Арменией. Однако и Израиль тоже предоставил ее Азербайджану. В данном случае Турция и Израиль были союзниками в Карабахе".

В статье под названием "Gözlənilən" в газете "Sabah" говорится: "Турция поддержала Азербайджан в прекращении оккупации Карабаха Арменией, которая не признает международное право. В Ливии она также поддержала поддержку законного государства в рамках рамках международного права".

Представитель Минобороны Азербайджанской Республики опроверг информацию об этом: "Нет никаких оснований для заявлений относительно участия военных какой-либо страны в военных операциях, связанных с восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана".

Проверка искренности и честности

Азербайджан отдал более 3000 шехидов в ходе 44-дневной войны и более 200 шехидов в ходе однодневных антитеррористических мероприятий. Но информации о гибели или ранении какого-либо представителя какой-либо другой страны в этом процессе нет.

В настоящее время в нашей стране насчитывается 93 125 ветеранов войны. 4685 из них стали инвалидами войны. Число наших воинов, участвовавших в боях вместе с нашими шехидами, составляет около 97 тысяч.

Эти 97 тысяч граждан Азербайджана, вошедшие в Карабах и освободившие Карабах, - храбрые герои!

Именно вера народа в своего лидера, армию и себя положила конец 30-летней оккупации!

Это мощное руководство, умелое руководство и высокая дипломатия победоносного полководца Ильхама Алиева, развевавшего флаг в Шуше и Ханкенди!

Именно "железный кулак" дал свободу Карабаху, который является воплощением единства Командующего Армии народа!

Азербайджанское государство и Президент никогда не эксплуатируют эту тему. Для Ильхама Алиева вопрос свободы Карабаха теперь является надежным, прочным фундаментом для реализации большего развития и более стратегических целей, четкого видения будущего.

Как сказал глава государства на II Шушинском глобальном медиафоруме: "Мы, конечно же, никогда не забудем ни оккупации, ни жертв, ни нашей великой Победы, и всю жизнь все мы и наши потомки будем гордиться этой Победой. Но мы не можем замкнуться в этом, мы не можем эксплуатировать эту тему и ее постоянно превращать в какой-то символ. Нет. Мы должны двигаться вперед".

Тезис президента "мы должны двигаться вперед" включает в себя как Азербайджан, так и тюркский мир, который он характеризует "одной семьей". Во внешней политике Президента Ильхама Алиева приоритетом является тюркский мир, а на первом месте - Турция.

С этой точки зрения эта искренняя любовь нашего государства и народа на примере лидера Азербайджана должна получать взаимность.

Сила глобального лидерства Ильхама Алиева, однозначно признанная на международном уровне, проистекает не только из его решимости, но и из его искренности. У лидера, подпись которого совпадает с его словом, неизменная позиция и в дружбе, и в напряженных отношениях!

Президент Ильхам Алиев не отрицает того, что сказал вчера, не хвалит то, что критиковал вчера, он не отрицает то, что вчера считал правдой!

Вот кто мы, наше государство, наш народ и наш лидер!

Турецко-азербайджанское братство и дружба являются богатством обоих народов. Также эта модель единства является фактором региональной безопасности. Подписание Карабахской декларации, а затем Шушинской декларации, показывает, что цели солидарности тюркских государств, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на церемонии инаугурации, успешно реализованы.

Итоги Шушинского саммита, прошедшего с участием президентов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, вице-президента Турции, премьер-министра Венгрии и президента Турецкой Республики Северного Кипра, позволяют убедиться в том, что инициативы Президента Ильхам Алиева по превращению тюркского мира в глобального геополитического и геоэкономического игрока вскоре станут реальностью.

Прекращение армянского сепаратизма благодаря "Победоносному командованию" Ильхама Алиева стало провалом мирового армянства, нацеленного на весь тюркский мир. Другими словами, победил не только Азербайджан, но и дружественные, братские и союзные тюркские государства!

Самое главное - Турция!

Флаг Победы, развевающийся в Ханкенди и Шуше, должен стать предметом гордости всего тюркского мира, и мы считаем, что так оно и есть.

Победа принадлежит всем нам, и Карабах принадлежит всем нам!

Давайте просто будем откровенны и честны...