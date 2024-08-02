ПОП Марукян остался без денег

Автор: Байрам Эльшадов

Бывший посол по особым поручениям (ПОП) Эдмон Марукян глуп, неловок и смешон. Только такие эпитеты могут напрашиваться глядя на заявления этого человека, возомнившего себя светочем армянского политикума. Совершенно неудивительно, что Марукяна вышвырнули с государственной должности и теперь ПОП вынужден побираться по СМИ и делать популистские заявления, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание. Видимо закончились деньги у ПОПа, вот и приходится отрабатывать.

Намедни ПОП Марукян призвал армянские власти и дипломатический корпус "обратить внимание на успешный обмен заключенными между Россией и Западом. Мол, это поможет применить аналогичный подход для освобождения пленных сепаратистов из азербайджанских тюрем. И тут очевидно, что Марукян попросту "прикидывается шлангом", сравнимая совершенно разные, несопоставимые вещи.

Именно армянские сепаратисты в конце 1980-х и начале 1990-х годов разожгли в Карабахе конфликт, который сопровождался насилием в отношении мирных жителей Азербайджана. В ходе вооруженных столкновений армянские сепаратисты совершили большое количество различных преступлений, включая атаки на гражданские объекты, массовые расстрелы, насильственные депортации местного азербайджанского населения и уничтожение культурного наследия. Что касается людей, находящихся до обмена в заключении в России и странах Запада, то они обвинялись в шпионаже в интересах правительства своих стран. То есть Марукян попросту завирается приводя два абсолютно разных примера.

Дальше ПОП и вовсе разошелся, напомнив, что верхушка армянских сепаратистов якобы "признаны Минской группой ОБСЕ, что увеличивает их шансы на освобождение". Интересно, а Марукян в курсе вообще, что МГ ОБСЕ де-факто уже не существует? В чем даже признался в июне бывший начальник ПОПа Никол Пашинян в одном из своих выступлений. А если этой структуры больше нет, о каком "признании" тогда неистово толкует ПОП? Главари армянских сепаратистов обвиняются в военных преступлениях, участии в террористических актах и других нарушениях международного или национального законодательства. Им самое место в азербайджанской тюрьме, где будут отбывать заслуженный срок наказания.

Отметим, что по уголовному делу, расследование которого продолжается совместной следственной группой, состоящей из сотрудников Генпрокуратуры и Службы госбезопасности Азербайджана, к ответственности привлечены в общей сложности 15 членов сепаратистского режима. В разные годы Генеральной прокуратурой в отношении этих лиц были возбуждены уголовные дела, они были объявлены в международный розыск. После проведенных в прошлом году антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе правоохранительные органы арестовали и доставили в Баку бывших так называемых "президентов" сепаратистского режима Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, бывшего так называемого "министра иностранных дел" Давида Бабаяна, а также бывшего так называемого "председателя парламента" Давида Ишханяна, генералов Леву Мнацаканяна, Давида Манукяна и бывшего так называемого "государственного министра" Рубена Варданяна.