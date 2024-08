Французская политика превратилась в абсурдный фарс

Во Франции стартует политический сезон, который обещает превратиться в абсурдный спектакль и вызвать бурю в медиапространстве. Президент Эммануэль Макрон, главный действующий персонаж этой драмы, уже провёл несколько встреч с лидерами некоторых из 14 или 15 политических фракций, которые составляют нефункционирующую Национальную ассамблею.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британской газеты The Spectator.

По мнению автора статьи, президенту предстоит выбрать премьер-министра, который сумеет создать хотя бы видимость устойчивого правительства во второй по величине экономике ЕС. Экономике, которая уже нарушает долговые лимиты Европейского союза, и чей долг в скором времени может снова увеличиться. Для этого нужен настоящий волшебник, но текущая ситуация пока не внушает особого оптимизма.

"Макрону предстоит сформировать правительство из 577-местной Ассамблеи, которая сейчас напоминает печально известные мятежные собрания Четвертой республики. Главной особенностью Ассамблеи является взаимная неприязнь её членов. Даже если объединить фракции в коалиции, крупнейшим блоком останется "Новый Народный Фронт", который насчитывает 182 места и включает ультралевых, социалистов, "зеленых" и коммунистов."

Фракция Макрона включает его собственную партию с 102 местами, различные демократические центристские группы, партию "Горизонт" бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа с 25 местами и ещё восемь мест.

Кроме того, есть правоцентристская Республиканская партия с 46 местами и разнообразие мелких групп, которые вместе занимают 39 мест. Самой крупной фракцией является "Национальное объединение", которое набрало 37% голосов избирателей и теперь может спокойно сидеть в стороне, не неся ответственности за происходящее.

По мнению The Spectator, за этот хаос Макрон несёт ответственность из-за того, что после провальных европейских выборов он распустил Ассамблею. Перед роспуском он провёл пенсионную реформу, обладая относительным большинством. Однако он упустил эту возможность, сделав рискованную и ненужную ставку. Вместо этого он мог бы просто проигнорировать результаты незначительных европейских выборов и продолжить работу, но выбрал иной путь.

"В отсутствие значимых дел депутаты парламента занимаются спорами между собой и участием в ток-шоу, где критикуют друг друга и Макрона. Всё это практически остаётся незамеченным за пределами парижского политико-медийного пузыря. Люди здесь обсуждают Алена Делона, а в сельской местности Франции говорят о разрушенных урожаях.

Это похоже на спектакль с множеством сцен и неубедительных выступлений. Жан-Люк Меланшон требует отставки Макрона, что находит отклик среди тех, кто ненавидит президента. Левые предложили компромиссного кандидата на пост премьер-министра, которого Макрон уже отверг. Марин Ле Пен занимается разведением кошек и готовится к президентским выборам 2027 года.

"Новый народный фронт" выдвинул в качестве кандидата на пост премьер-министра Люси Кастет. Её проблема в том, что она никогда не избиралась. Кто она? Руководитель финансового отдела в мэрии Парижа, которая погрязла в долгах. В итоге, во Франции есть Ассамблея, занимающаяся исключительно собой. Здесь отсутствуют политические дебаты, а есть лишь политика, которая мало интересует французов", - отмечает автор статьи.

Как пишет издание, Меланшон имеет серьёзные основания считать, что после двух подряд проигранных выборов легитимность Макрона оказалась крайне слабой. Это демократия, но не в том виде, к которому мы привыкли. Избиратели высказались на июньских европейских выборах, где партия президента потерпела поражение, а "Национальное объединение" под руководством Марин Ле Пен добилось успеха. После этого произошёл необъяснимый приступ истерики или психоза у Макрона, когда он, видимо, решил, что сможет продлить центристский мандат, не дав "Национальному объединению" получить большинство. Он распустил Ассамблею.

"Это было рискованное пари без каких-либо преимуществ и с множеством недостатков - и это от человека, которого называют Моцартом финансов, но который, похоже, не умеет считать. Он проиграл ставку, превратив выборы в Ассамблею в очередной референдум, на котором левые и правые разгромили его центристскую парламентскую группу. В итоге Макрон остался без относительного большинства и с парламентом, где не может быть сформирована никакая очевидная коалиция. Он превратил неудачу в катастрофу.

Это странная демократия, где президент может потерять большинство в Ассамблее, утратить доминирующее положение в Европейском парламенте, лишиться доверия 75% избирателей и затем уйти в отпуск", - подчеркивает автор статьи.

Что дальше? Вероятно, премьер-министр, которого ищет Макрон, просто не существует. И даже если он найдёт кого-то, готового взяться за эту работу, Национальное собрание сделает выполнение его задач практически невозможным.

Макрон, пользуясь поддержкой французских СМИ, а также нелепыми статьями в The New York Times, The Washington Post, The New Yorker и Der Spiegel, до сих пор избегал последствий своих ошибок, прикрываясь темой Олимпийских игр.

Тем не менее, ситуация для Макрона может только ухудшиться. Существует постоянная угроза, что Меланшон призовёт своих сторонников к мобилизации.

Однако главной угрозой остаётся пенсионная реформа - единственное значительное достижение Макрона. Ассамблея разобщена, но большинство её членов презирают президента и стремятся унизить его, отменив реформу, которую он протолкнул единоличным указом.

Неизвестно, сколько средств потребуется на это, но оценки варьируются от 100 до 200 миллиардов евро в год, поскольку стареющее население выходит на пенсию в 60 лет, а оплачивать эти пенсии некому. Макрон может быть самовлюбленным, неприятным и ответственным за самый серьёзный политический кризис последних десятилетий, но он всегда был прав в том, что Франции необходимо исправить свою экономику. Вместо этого он рискованно поставил на кон авторитет Парижа и проиграл", - заключает The Spectator.