Карлос Фуллер высоко оценил вклад Бакинской группы в вопрос колонизации Бонайре

Я хочу поблагодарить Бакинскую инициативную группу за вклад в вопросе колонизации Бонайре.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол и постоянный представитель Белиза при ООН Карлос Фуллер в ходе проходящей в Баку международной конференции, посвященной острову Бонайре.

"На протяжении многих лет наша борьба за независимость велась на основе двух принципов - права на самоопределение народа и территориальной целостности. Эти же принципы мы формулируем в нашей внешней политике. Именно с этим посланием мы выступаем на всех форумах, независимо от того, имеем ли мы дело с малыми странами или сверхдержавами", - заявил он.

Карлос Фуллер упомянул о том, что нужно обеспечивать, при должном уважении к культуре соответствующих народов, их политическое, экономическое, социальное и образовательное развитие, справедливое обращение с ними и их защиту.

"Нужно развивать самоуправление, учитывать политические устремления народов должным образом и помогать им в прогрессивном развитии их свободных политических институтов в соответствии с конкретными обстоятельствами каждой территории и ее народа", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит международная конференция, посвящённая острову Бонайре, находящемуся под колониальным правлением Нидерландов. Организаторами мероприятия выступают Бакинская инициативная группа (БИГ) и Движение за права человека и перемены на острове Бонайре.

На конференции под названием "Путь самоопределения острова Бонайре через Бакинскую инициативную группу в Генеральной Ассамблее ООН" принимают участие представители народа Бонайре, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к освобождению, а также официальные лица и представители из Белиза, Сент-Винсента и Гренадин, Суринама, Сент-Люсии, Великобритании, Мексики, Нидерландов, ООН и других международных и региональных организаций. Кроме того, в конференции примают участие правозащитники, руководители неправительственных организаций, эксперты и исследователи в области деколонизации.

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