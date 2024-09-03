Шабаш "реваншистов": очередное доказательство правоты требований Азербайджана

Автор: Акпер Гасанов

Нужно продемонстрировать все происходящее и звучащее сегодня в Армении необходимо разнообразным "адвокатам" этого государства. Тем, кто активно политически, экономически поддерживает ее, попутно активно вооружая. Тем, кто пытается перевернуть все с ног на голову, пытаясь обвинять Азербайджан в "отсутствии желания подписать мирный договор с Арменией".

В соседней стране, при молчаливом согласии ее руководства, включая премьер-министра Никола Пашиняна, отметили т.н. "день независимости" "арцаха". Тут имеет смысл напомнить о том, что 30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджанской ССР принял Декларацию "О восстановлении Государственной независимости Азербайджанской Республики". Буквально через пару дней после этого, 2 сентября 1991 года, совместная сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов провозгласила образование так называемой "Нагорно-Карабахской Республики" в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

Это была откровенная провокация, направленная против Азербайджана. Но она была частью общей линии мирового армянства, которое восприняло приход к власти в СССР Михаила Горбачева, как сигнал к началу реализации планов по захвату азербайджанских земель. Неспроста же, именно советник Горбачева, академик Абел Аганбегян в 1987 году в Париже дал провокационное интервью газете "Юманите", в ходе которого заявил о желании "видеть НКАО в составе Армении", что было расценено в Армении, как согласие М.Горбачева на присоединение Карабаха к Армении.

В итоге, в соседней республике начались митинги, на которых звучали призывы к "миацуму", то есть к "объединению" Армении и НКАО АР. Дальше все пошло, что называется, по заранее написанному сценарию. Так, 20 февраля 1988 года внеочередная сессия народных депутатов НКАО обратилась к Верховным Советам Армянской ССР, Азербайджанской ССР и СССР с просьбой рассмотреть и положительно решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в состав Армении.

Как отмечает в своей книге "Чёрный сад" британский журналист Том де Ваал, именно с этого дня "началось медленное сползание к вооруженному конфликту". И случившееся 33 года назад стало всего лишь очередным актом этой армянской провокации. Активное участие в которой приняла Армянская Апостольская Церковь. Вспомним в связи с этим про католикоса всех армян Вазгена I, который 25 февраля 1988 года направил открытое письмо Михаилу Горбачеву с требованием присоединения Карабаха к Армении.

Да, ААЦ играла ранее и играет по сей день роль главной силы, подогревающей армянский национализм. Доказательством чему служит и то, что сегодня с провокационным посланием выступил нынешний католикос всех армян Гарегин II. Он утверждает, что "Карабах - это не прошлое, это историческая Родина". Как видим, имена католикосов всех армян меняются, но их провокационная риторика, направленная против Азербайджана остается.

Но это было еще не все. Напомнить о себе попробовал бывший карабахский сепаратист, третий президент Армении Серж Саргсян. Он изрек, что "вопрос "арцаха" должен вернуться в повестку международных отношений". Кроме того, последний лидер карабахской хунты Самвел Шахраманян и его свора посетили военный пантеон "Ераблур". Он же произнес очередной провокационный спич.

"Возвращение в "арцах"- это наше право и оно не может стать препятствием или противоречить государственным интересами Армении", - изрек он.

То есть, последний главарь карабахской хунты снова озвучил территориальные претензии к Азербайджану. Более того, он попытался своеобразно оправдать за подписанный им же документ о самороспуске.

"Этот документ, который мы вынуждены были подписать, дал возможность безопасность переместить в Армению мирное население", - юлил Шахраманян.

Конечно же, он лжет и "финтит ушами". Но именно эти его "маневры" доказывают правоту официального Баку, который регулярно напоминает о том, что армянский реваншизм ведет регион к новым войнам и трагедиям.

Об этом же свидетельствуют и речи архиепископа Баграта Србазана, коего "карабахский клан" выставил в роли главной ударной силы в противостоянии с действующей армянской властью.

"Мы должны иметь освобожденную Армению и освобожденный "арцах". Сегодня мы собрались не для того, чтобы вспомнить, а чтобы напомнить, что вопрос "арцаха" не закрыт, и он во всех своих проявлениях и масштабах составляет стержень армянской повестки", - заявил Србазан.

Есть достаточно длинный список тех, кто сделал сегодня провокационные заявления. И все они кричат о том, что Азербайджан в своих требованиях внести изменения в Конституцию Армении, изъяв оттуда все, что говорит о территориальных претензиях к нашей стране. Потому, что, как видим, "реваншисты" в Армении поставят под сомнение все, что было подписано между Баку и Ереваном. Они видят единственным способом возвращения власти - откровенную провокацию, которая приведет к новой войне. И этого не могут не понимать новоявленные и старые адвокаты Армении.