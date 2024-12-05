Нужно донести историю сообщества Западного Азербайджана до международной общественности.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым на II международной конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Мы должны донести историю сообщества Западного Азербайджана до международной общественности. В последнее время озвучиваются высказывания о том, будто Азербайджан якобы "предъявляет территориальные претензии к Армении". Это не соответствует действительности. В настоящее время ведутся переговоры в рамках мирной повестки между Азербайджаном и Арменией", - сказал Ш.Айрым.

Он отметил, что восстановивший свою территориальную целостность Азербайджан стремится к долгосрочному миру и стабильности в регионе. При этом некоторые страны, такие как Франция, утратившая свои позиции в Африке, пытаются поддерживать Армению вооружением и сеять разногласия.

Напомним, что в Баку проходит вторая международная конференция Общины Западного Азербайджана на тему "Право на возвращение - обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

В конференции принимают участие более 100 делегатов из 51 страны.

На мероприятии затрагиваются следующие темы: история изгнания западных азербайджанцев из Армении, основы их права на возвращение, восстановление культурного наследия и дипломатические усилия в этой области.

Напомним, что ежегодно 5 декабря отмечается годовщина депортации западных азербайджанцев, имевшей место в 1987-1991 годах. В прошлом году была проведена аналогичная международная конференция. В международной конференции, посвященной теме "Обеспечение безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении: глобальный контекст и справедливое решение", приняли участие более 100 делегатов из 44 стран.