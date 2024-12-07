В Баку стартовала международная конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы"
В Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана начала работу международная парламентская конференция на тему "Парламентаризм: традиции и перспективы".
Как сообщает в субботу Day.Az, в мероприятии принимают участие почти 100 представителей парламентов 13 государств, а также международных организаций.
Конференция станет площадкой для обмена мнениями о роли парламентов в текущих мировых процессах, развитии традиций парламентаризма, возможностях парламентской дипломатии, а также о вкладе дискуссий в парламенте в решение глобальных вызовов современности.
В рамках конференции планируется круглый стол на тему "Азербайджанский и турецкий примеры парламентов в общественной дипломатии".
Кроме того, участникам мероприятия будут организованы поездки в освобожденные от оккупации территории Азербайджана для ознакомления с проводимыми строительными и созидательными работами.
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