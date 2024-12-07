Приближение Армении к миру зависит от нормализации ее отношений с соседями

Приближение Армении к миру зависит от нормализация отношений с соседними государствами.

Как передает Day.Az, об этом сказал Day.Az политолог Азер Гараев.

"Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о мирном договоре вновь стоят на повестке. Пашинян заявил, что 90 процентов текста мирного договора с Азербайджаном согласованы. Но действия руководства Армении указывают на реваншистскую риторику и нестабильный политический курс", - сказал он.

A.Гараев отметил, что реального прогресса касательно мирного соглашения не будет зафиксировано до тех пор, пока армянская сторона официально не откажется от своих территориальных претензий и не приведет в соответствие свою конституцию.

"Пока в конституции Армении содержатся территориальные претензии к Азербайджану, любой договор может быть расторгнут этой страной в одностороннем порядке. Примечательны некоторые идеи, высказанные на армянской политической арене прозападными политиками. Пример тому попытки главы Европейской партии Тиграна Хзмаляна связать карабахский вопрос с членством в НАТО и ЕС. А проведение аналогий между Украиной и крымским вопросом и Карабахом можно расценить только как проявление политической шизофрении", - отметил он.

Политолог подчеркнул, что попытки Пашиняна выйти из ОДКБ и охлаждение отношений с Россией также являются частью этой нестабильной политики.

"Однако членство Армении в ЕС и НАТО не является ни реальным, ни возможным в ближайшей перспективе. Наличие военных баз, сфера влияния России и право вето Турции делают невозможным осуществление таких планов", - отметил он.

A.Гараев также добавил, что самым важным шагом для подписания Арменией мирного договора является отказ от претензий на азербайджанские территории.

"В то же время реальное приближение Армении к миру зависит от нормализации ее внутриполитической ситуации и отношений с соседними государствами", - сказал он.