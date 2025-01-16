Москва будет отслеживать последствия сближения Армении и США

Сдержанная реакция Москвы на фоне подписания Арменией и США Хартии о стратегическом партнерстве связана, скорее всего, с тем, что появление этого документа было вполне логичным в условиях активного сближения Еревана с западными державами.

Об этом сказал в комментарии Day.Az российский политический аналитик Михаил Нейжмаков.

Стоит учесть, отметил он, что явного формального противоречия между подписанием Хартии о стратегическом партнерстве между США и Арменией и членством официального Еревана в ОДКБ и, тем более, в ЕАЭС нет.

"Как известно, речь о размещении в Армении военных объектов США в документе не идет. Но, собственно, даже возможность размещения на территориях государств-членов ОДКБ группировок войск и объектов военной инфраструктуры государств, не входящих в эту организацию, Уставом этого военного блока не отвергается. Просто в ст.7 Устава ОДКБ сказано, что такие шаги возможны, но "после проведения неотложных консультаций (согласования) с другими государствами-членами"", - сказал российский аналитик.

По словам Нейжмакова, пока мы видим, в целом, осторожную реакцию на подписание этого документа со стороны официальных лиц ОДКБ и МИД России. Как известно, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что такое решение является суверенным правом Армении, правда, оговорившись, что такое "партнерство не должно создавать угроз безопасности для других государств и международных объединений". В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров, упомянув о непростых официальных отношениях между Москвой и Ереваном, отметил, что "диалог у нас продолжается".

Скорее всего, такая сдержанная реакция Москвы на фоне подписания данной хартии связана с тем, что появление этого документа было вполне логичным в условиях активного сближения Еревана с западными державами, считает Нейжмаков. Публичное взаимодействие между силовыми структурами США и их коллегами в Армении в течение 2024 года и так было весьма плотным. Понятно, что это вряд ли могло вызвать позитивную реакцию Москвы.

Но, в целом, Россия в этой ситуации занимает скорее выжидательную позицию, отметил российский эксперт.

"Во-первых, стремясь оценить, насколько серьезные ресурсы в реальности будет готова вложить в работу с Арменией администрация Дональда Трампа. С одной стороны, команда Трампа может быть заинтересована в работе на Южном Кавказе, в том числе, на фоне вероятного усиления давления Вашингтона на Иран. От сдерживания России избранный американский президент тоже вряд ли откажется. С другой стороны, учитывая, что у республиканской администрации США есть и другие приоритеты, финансирование каких-то направлений работы новое руководство США может урезать по сравнению с планами администрации Джозефа Байдена. Пока это создает фактор неопределенности для официального Еревана и явно будет отслеживаться Москвой. Во-вторых, важным фактором остается ход российско-украинского конфликта - от его дальнейшей интенсивности будет зависеть, сколько именно ресурсов сама Россия сможет выделить для работы с Южным Кавказом, включая продвижение своих интересов в Армении. В-третьих, уже в 2026 году в Армении должны пройти парламентские выборы, которые создадут, как минимум, заметные вызовы для Никола Пашиняна. Многое во внешней политике Еревана, естественно, будет зависеть от итогов этой кампании.

Что касается позиции Ирана - понятно, что сближение США и Армении вряд ли вызывает у него энтузиазм. Но положение Тегерана остается сложным, с учетом как событий последних месяцев на Ближнем Востоке, так ожидаемого усиления давления на Иран при Трампе. Поэтому стратегия Ирана в отношении Армении в ближайшее время будет чем-то напоминать линию России - то есть, осторожное наблюдение", - сказал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева