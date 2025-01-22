Гренландия подождет: Трамп меняет правила игры

На сайте Baku Network опубликована статья о планах Трампа.

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Мировые СМИ не устают подогревать слухи. Аннексия Канады? Покупка Гренландии? Возврат контроля над Панамским каналом? Но Трамп, человек, привыкший говорить о делах, а не о мечтах, раз за разом сбрасывает эти фантазии с повестки дня. Его интересы лежат там, где реальная игра: Россия, Китай, миропорядок, выстроенный вокруг "Америка прежде всего".

Дональд Трамп - это не только политика, это образ мышления. Это генеральный директор в кресле президента. Его Белый дом - это не просто резиденция, а штаб-квартира крупнейшей корпорации мира. И, как любой опытный бизнесмен, он понимает: на успех работают не слова, а действия. В своей внешней политике он намерен разрушить устаревшие клише, навязанные дипломатией ХХ века. Там, где другие топчутся в протоколах, он обходит бюрократические лабиринты и говорит напрямую. Там, где традиции требуют жестов, он предлагает конкретику.

Пример его подхода мы видели ранее. С Ким Чен Ыном он встречался там, где другие даже не помышляли. Он звонил Владимиру Путину, когда от этого шарахались его предшественники. Трамп не боится выглядеть дерзким - он боится упустить возможности.

С Россией его план прост, но эффективен. Мир знает: вооруженный конфликт на Украине стал грузом, который тянет вниз не только Восточную Европу, но и бюджеты, политическую стабильность и ресурсы США. Трамп не намерен продолжать вливать деньги американских налогоплательщиков в этот конфликт. Его цель - переговоры с Путиным, которые позволят минимизировать роль Вашингтона в поддержке Киева. Для Трампа этот шаг не просто экономически выгоден, но и стратегически разумен: он фокусируется на внутренней повестке, возвращает США контроль над собственными ресурсами и формирует образ президента, который ставит интересы Америки выше всего.

Но настоящий вызов для Трампа - это Китай. Эта экономическая сверхдержава уже давно не просто партнер или соперник, а враг в глазах Трампа. И здесь он строит свою политику с такой же тщательностью, с какой бизнесмен защищает свой рынок от монополистов. Тарифы, ограничения, борьба с промышленным шпионажем - это не просто меры давления, это шахматы на глобальной доске.

Трамп понимает: зависимость США от китайских товаров - это не просто экономическая слабость, это стратегическая угроза. Полупроводники, фармацевтика, оборонные технологии - ключевые отрасли, которые должны быть выведены из-под влияния Пекина. И он готов идти до конца, создавая новые цепочки поставок, стимулируя внутреннее производство и угрожая Китаю экономическим крахом, если тот не сыграет по правилам.

Эта политика - не только про жесткость, но и про прагматизм. Трамп знает, как заключать сделки, но он не забывает о том, как вести жесткие переговоры. Его стратегия - это баланс между давлением и готовностью к компромиссам, где на первом месте стоит Америка.

И пока мир продолжает обсуждать громкие, но пустые темы, Дональд Трамп делает свой выбор. Его ставка - не на временные символы, а на долгосрочные цели. Россия, Китай, сильные позиции США в мире. Он не просто хочет оставить след в истории - он хочет перекроить правила игры так, чтобы Америка вновь стала архитектором мирового порядка. И кто бы что ни говорил, это подход лидера, который думает о завтрашнем дне, а не о вчерашних шаблонах.

Трамп и его "Америка прежде всего": стратегия нового лидерства

Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом с деловой хваткой и четким пониманием глобальных вызовов, демонстрирует уникальный подход к внешней политике, который разрушает привычные шаблоны. Ставка на прагматизм, смелые шаги и отказ от устаревших дипломатических норм отражают его стратегию "Америка прежде всего".

Первым шагом на пути реализации этой стратегии станет восстановление диалога с Россией. Для Трампа важнейшая цель - завершение украинского конфликта, который уже четвертый год истощает ресурсы США и их союзников. Его команда, включая советника по национальной безопасности Майкла Уолца, прямо заявляет о необходимости переговоров с Владимиром Путиным. Телефонный разговор между лидерами может состояться в ближайшие недели, за ним последует подготовка к саммиту, возможно, до лета.

Подход Трампа прост, но эффективен: американские средства не должны расходоваться на чужие конфликты. Его избиратели разделяют эту позицию, видя в Украине не стратегический приоритет, а отвлечение от внутренних проблем. Прямой диалог с Москвой позволит сократить финансовые потери и направить ресурсы на укрепление США изнутри.

Но Россия - лишь одна сторона сложной геополитической шахматной доски. Вторым и, возможно, самым серьезным вызовом для Трампа остается Китай. Новый госсекретарь Марко Рубио уже назвал Пекин главной угрозой Америке, указывая на агрессивную политику Коммунистической партии Китая, коррупцию и репрессии, которые превращают страну в мощную сверхдержаву.

Стратегия Трампа в отношении Китая будет строиться на жестком экономическом и военном давлении. Президент объявил о намерении ввести высокие тарифы на китайский импорт, усилить борьбу с промышленным шпионажем и активизировать действия Седьмого флота для сдерживания агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако, несмотря на жесткую риторику, Трамп оставляет пространство для диалога, называя Си Цзиньпина "сильным лидером" и высказывая готовность совместно решать глобальные проблемы.

Эти решения и подходы Трампа во многом опираются на рекомендации America First Policy Institute (AFPI) - аналитического центра, получившего прозвище "Теневой Белый дом". Основанный в 2021 году, AFPI объединяет 170 экспертов, включая восемь бывших министров первой администрации Трампа. Этот центр разработал детальную стратегию, направленную на снижение зависимости США от Китая, укрепление национальной безопасности и завершение затяжных конфликтов, таких как украинский кризис.

Китайская зависимость является одной из главных угроз, выявленных AFPI. Сегодня Китай обеспечивает значительную часть американского импорта в ключевых секторах: полупроводники, фармацевтическая продукция, оборудование для национальной безопасности. Более 80% активных фармацевтических ингредиентов в США производится в Китае, а критически важные компоненты для высоких технологий практически полностью зависят от китайских поставок.

Ли Зельдин, глава китайского направления AFPI, называет эту зависимость "стратегической слабостью" США. Одной из целей новой администрации станет развитие внутреннего производства, чтобы снизить влияние Пекина на американскую экономику.

AFPI также предлагает ужесточить миграционную политику. Среди инициатив - завершение строительства стены на границе с Мексикой, новые требования к визовой системе и более строгие правила предоставления убежища. Эти меры направлены на обеспечение безопасности и стабильности внутри страны.

Но, пожалуй, главной особенностью подхода Трампа остается сочетание жесткости и готовности к переговорам. Эта гибкость позволяет ему эффективно маневрировать между давлением и поиском компромиссов, что особенно важно в условиях глобальной нестабильности.

"Америка прежде всего" - это не просто лозунг, а конкретная стратегия. Трамп понимает, что для сохранения лидерства США необходимо принимать решительные и прагматичные меры. Россия и Китай - главные игроки на этой арене, и Трамп готов говорить с ними на языке, который они понимают. Это не дипломатия ради дипломатии, а политика, направленная на результат.

Трамп, используя ресурсы "Теневого Белого дома", строит Америку будущего: сильную, независимую и готовую к вызовам XXI века. В этом его решимость, его стиль и его стратегический гений.

Трамп и Ким Чен Ын: новая глава сложной дипломатии

Северная Корея вновь напомнила о себе миру - испытания гиперзвуковых баллистических ракет средней дальности стали ярким сигналом. Эти действия, скорее всего, задуманы как способ привлечь внимание новой администрации в Вашингтоне. Ким Чен Ын, мастер стратегических провокаций, бросает вызов, заставляя мировых лидеров рассматривать его как важного игрока. Но для Дональда Трампа, известного своей прагматичной дипломатией, северокорейский вопрос пока уступает более значимым вызовам - России и Китаю.

Тем не менее, Трамп не из тех, кто игнорирует возможности. Во время своего первого срока он уже трижды встречался с Кимом, создавая прецедент беспрецедентного личного диалога между лидерами двух стран. Сингапур в 2018 году, Ханой в 2019-м и встреча в демилитаризованной зоне - все эти шаги были частью его попыток проложить путь к разрядке на Корейском полуострове. Но, несмотря на все усилия, цель денуклеаризации осталась недостижимой.

На Национальном съезде Республиканской партии в июле 2024 года Трамп вновь упомянул Кима: "Когда-то он прекратил ракетные испытания, но потом возобновил их. Возможно, он ждет моего звонка". Эти слова - не просто комментарий, а намек на готовность возобновить диалог. Для Трампа важно показать, что даже в сложных условиях он способен вести переговоры, игнорируя шаблоны.

Подготовка к возможным переговорам уже началась. Спецпосланником по особым вопросам назначен Ричард Гренелл, а Алекс Вонг, известный своей экспертизой в северокорейском направлении, занял пост заместителя советника по национальной безопасности. Эти назначения указывают на серьезный подход к вопросам КНДР и необходимость выработки продуманной стратегии.

В Сенате тем временем будущий госсекретарь Марко Рубио обозначил важность пересмотра политики США по предотвращению угроз со стороны Пхеньяна. Он заявил, что "мы не можем позволить Северной Корее продолжать наращивать ядерный потенциал и игнорировать международные нормы". Еще более жестко высказался будущий министр обороны Пит Хэгсет, подчеркнув, что "владение ядерным оружием Пхеньяном угрожает не только нашим союзникам, но и глобальной безопасности".

Стратегия Трампа в отношении Северной Кореи основывается на балансе давления и дипломатии. Экономические санкции, ограничение экспорта и импорта - это инструменты, которые администрация может использовать для оказания давления на Пхеньян. Однако Трамп, известный своей склонностью к прямым переговорам, понимает важность личного контакта. Его предыдущие встречи с Кимом показали, что он готов использовать нестандартные методы для достижения результатов.

Возможная новая встреча между Трампом и Кимом станет не просто дипломатическим жестом, но и демонстрацией решимости президента США решать сложные международные проблемы. Для Трампа это шанс укрепить свою репутацию сильного лидера, который не боится сложных вызовов.

Что может стать основой переговоров?

Денуклеаризация: США продолжат настаивать на прекращении ядерной программы КНДР в обмен на смягчение санкций. Это главная цель, которую Вашингтон преследует годами.

Ракетные испытания: Полное прекращение испытаний ракет средней и большой дальности станет ключевым требованием.

Гуманитарные вопросы: Помощь Северной Корее - продовольствие, медикаменты - может быть использована как инструмент для смягчения позиции Пхеньяна.

Несмотря на риски, такие как возможные провокации со стороны Северной Кореи, Трамп рассматривает диалог с Кимом как инструмент укрепления своей внешнеполитической повестки. Эта стратегия позволяет не только продемонстрировать лидерство, но и вернуть США роль ключевого посредника в азиатском регионе.

Однако успех этой политики будет зависеть от способности Вашингтона сохранить баланс между угрозами и предложениями, сочетая давление с готовностью к компромиссам. Администрация Трампа готова к этому сложному пути, видя в нем возможность не просто решить кризис, но и утвердить новую модель американского лидерства.

Трамп всегда умел превращать сложности в возможности. Его дипломатия - это смесь прагматизма, амбиций и политического инстинкта. И, возможно, именно такой подход способен изменить историю Корейского полуострова.

Американо-японские отношения: прагматизм и стратегия Трампа

Вновь заняв место в Овальном кабинете, Дональд Трамп сразу же обозначил приоритеты своей внешней политики. Одним из ключевых направлений остается сотрудничество с Японией. Но, как и во всем, Трамп подходит к этим отношениям с позиции прагматизма: меньше символизма, больше конкретных решений, направленных на укрепление американских интересов.

Первая встреча в формате QUAD, запланированная на 21 января, станет важным шагом для новой администрации. Госсекретарь Марко Рубио обсудит с коллегами из Японии, Австралии и Индии вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где растущее влияние Китая становится основным вызовом. Министр иностранных дел Японии Такеси Ивая примет участие в инаугурации Трампа, однако премьер-министр Фумио Исиба, стремившийся к личной встрече с новым президентом сразу после его вступления в должность, столкнулся с отказом. Для Трампа формальность уступает место содержательной повестке, которая будет детально согласована перед встречей лидеров.

На повестке американо-японских отношений остаются три главных вопроса: оборонное сотрудничество, размещение американских войск и торговый баланс. Трамп, известный своим умением превращать политику в бизнес, вероятно, вновь потребует от Токио увеличить расходы на оборону. Хотя Япония уже планирует достичь уровня 2% от ВВП к 2027 году, это может показаться недостаточным для Трампа, который рассматривает оборонный союз как партнерство, основанное на взаимных обязательствах. Его слова, сказанные еще восемь лет назад Синдзо Абэ, остаются актуальными: "Союз с Японией должен быть нерушимым, так как это отвечает интересам обеих стран".

Но для Трампа японско-американские отношения - это не только безопасность. Экономика, торговый баланс, технологическое сотрудничество - все это важные аспекты, через которые президент видит возможности для укрепления позиций США.

Прагматизм вместо громких идей

На фоне спекуляций мировых СМИ о гипотетических планах аннексии Канады, возвращения контроля над Панамским каналом или покупки Гренландии, Трамп фокусируется на конкретных стратегических задачах. Его внешнеполитическая повестка опирается на два ключевых направления:

Переговоры с Россией.

Администрация Трампа стремится наладить диалог с Москвой, чтобы прекратить военную помощь Украине. Для Трампа это не только способ минимизировать расходы бюджета, но и шаг к сокращению вовлеченности США в международные конфликты, которые его избиратели считают второстепенными. Прямой диалог с Путиным - это не уступка, а рациональная попытка устранить одну из геополитических головоломок.

Противодействие Китаю.

Китай остается главным экономическим и стратегическим вызовом для США. Ограничение китайского импорта, борьба с кибератаками и шпионской деятельностью, развитие внутреннего производства стратегически важных товаров - это основные цели Трампа. Продукты, такие как полупроводники и фармацевтика, больше не должны зависеть от Пекина.

Политика Трампа отражает его главный лозунг - "Америка превыше всего". Это отказ от ненужных и затратных инициатив в пользу тех, что напрямую влияют на безопасность, экономику и международное влияние США.

Вместо того чтобы отвлекаться на проекты, создающие лишь иллюзию силы, Трамп нацелен на укрепление реального лидерства США. Его подход сочетает жесткость в переговорах и прагматизм в принятии решений. Россия, Китай, Япония - это не просто игроки, это вызовы, к которым Трамп подходит с холодным расчетом.

В мире, где политика часто становится заложником идеологии или символизма, Дональд Трамп предлагает иную модель. Это политика, основанная на интересах, в которой эмоции уступают место эффективности. И в этой игре Трамп играет на результат.