Предварительный отчет по крушению самолета AZAL

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как известно, в вооруженных силах России практикуется игра под названием "нас тут не было". Везде, где российская сторона наломает дров, включаются правила этой игры. "Нас тут не было", - утверждают в Минобороны РФ, когда на поверхность всплывают какие-то темные дела или поражения в других точках мира.

Ту же игру российская сторона затеяла с Азербайджаном в вопросе крушения самолета AZAL.

Накануне был опубликован предварительный отчет по авиакатастрофе самолета близ Актау. После этого российские СМИ ринулись в бой.

"Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолета, для проведения их экспертизы. Поэтому утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации их как поражающих элементов ракеты ЗРК "Панцирь" нуждаются как минимум в дополнительном изучении", - пишут российские медиа.

Да, в предварительном отчете Минтранса Казахстана не говорится напрямую о том, чем именно был поражен самолет, и обговорена дополнительная экспертиза, однако и внешние, и внутренние повреждения обшивки и систем лайнера свидетельствуют о том, что это был именно ракетный удар. Трудно представить себе такую птицу, которая была бы способна пробить фюзеляж и внутреннюю гидравлическую систему. Но в Москве все равно продолжают все отрицать, надеясь на какое-то чудо. А чуда не будет. Уже опубликованные предварительные результаты расследования доказывают вину российской стороны. Оглашенные данные показывают, что диспетчер узнал о плане "Ковер" спустя 8 минут после того, как по азербайджанскому борту был нанесен удар.

В целом факты из отчета российскими СМИ, в частности, Russia Today, Спутник, и другие, ни как не комментируют, не освещают.

На что рассчитывает пропаганда, непонятно. Все равно вина российской стороны будет доказана. Она, в принципе, уже доказана, просто следствие еще (почему-то) все еще не завершено и окончательных выводов не сделано. Вместо того, чтобы играть в "нас тут не было", Москва должна была повести себя иначе. Так, как ведут себя в таких случаях реальные друзья. Российская сторона до катастрофы на каждом шагу объявляла себя другом и стратегическим партнером Азербайджана. Друзья так не поступают. Друзья в подобных явных и неоспоримых ситуациях признают свою вину и стараются помочь, а не ставят палки в колеса, не спускают, пардон, с цепи свои средства массовой информации.

Хватит о птицах и взорвавшихся баллонах, хватит очернять профессиональных пилотов AZAL, только благодаря мужеству которых удалось спасти 29 человек. Не оскорбляйте наш интеллект. Азербайджан - одна из немногих стран, кто поддерживал с Россией искренние хорошие отношения. Но, похоже, Москва этого не ценит и не нуждается в друзьях.

Автор карикатуры - HSF