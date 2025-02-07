Автор: Мехти Ахмедзаде

Во Франции длительное время сохраняется политическая нестабильность, особенно выражающаяся в невозможности назначить устойчивое правительство. Последние премьер-министры неизменно сталкиваются с вотумами недоверия и вынуждены покидать свой пост спустя несколько месяцев работы. В чем корень этой проблемы и какие факторы мешают стране обрести надежное правительство?

Раздробленность парламента: главный источник нестабильности

Одной из ключевых причин кризиса является отсутствие абсолютного большинства у президента Эммануэля Макрона в Национальном собрании. После парламентских выборов 2022 года его партия "Возрождение" утратила доминирующее положение, вынуждая искать поддержку у других политических сил. Однако ни одна из фракций не готова к долгосрочному сотрудничеству, что делает любой законопроект предметом ожесточенной борьбы.

Ситуация усугубляется тем, что во французской системе премьер-министр обязан находить компромиссы между президентом и парламентом. При отсутствии устойчивого большинства премьеры оказываются в ловушке: они не могут проводить важные реформы без поддержки оппозиции, но при этом не могут избежать критики со стороны самой власти.

Радикализация политического ландшафта

На последних выборах значительное усиление получили две противоположные политические силы - ультралевые и ультраправые. "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона и "Национальное объединение" Марин Ле Пен наращивают влияние, используя любой повод для критики правительства. Обе партии рассматривают парламентскую работу как поле битвы, а не как инструмент для поиска компромиссов.

Это приводит к тому, что любой премьер-министр становится объектом постоянных атак. Левые обвиняют правительство в недостаточной социальной политике, а правые - в неспособности контролировать миграцию и навести порядок в экономике. В результате вотумы недоверия становятся обычным явлением.

Непопулярные реформы и общественные протесты

Еще одной причиной частой смены премьеров является необходимость проводить непопулярные реформы. Так, пенсионная реформа, предложенная правительством в 2023 году, вызвала массовые забастовки и протесты. Премьер-министры, назначенные Макроном, неизменно сталкиваются с волной общественного недовольства, что делает их положение крайне шатким.

Дополнительное давление создают финансовые проблемы. Франция столкнулась с ростом государственного долга и дефицитом бюджета, что вынуждает правительство принимать жесткие экономические меры. Однако любое сокращение социальных расходов немедленно вызывает протесты профсоюзов и оппозиции.

Институт премьер-министра в условиях президентской системы

Французская система управления формально является полупрезидентской, но на практике премьер-министры нередко оказываются лишь техническими фигурами, выполняющими волю президента. Однако в условиях парламентской раздробленности эта схема больше не работает. Президент Макрон не может напрямую контролировать правительство, а назначенные им премьеры быстро теряют поддержку и оказываются под угрозой вотума недоверия.

Если раньше премьер-министр мог рассчитывать на поддержку парламентского большинства, то теперь он оказывается в роли посредника между разными политическими силами. Это делает его работу практически невыполнимой.

Последствия кризиса и возможные пути выхода

Длительный политический кризис во Франции уже привел к ряду негативных последствий:

Подрыв доверия к государственным институтам;

Отсутствие долгосрочной экономической политики;

Рост протестных настроений и усиление популистских партий;

Ослабление позиций Франции на международной арене.

Единственным реальным выходом из ситуации остается проведение досрочных парламентских выборов. Однако они могут лишь усугубить кризис, если не приведут к формированию устойчивого большинства. В противном случае Франция рискует надолго остаться в состоянии политической нестабильности, где каждый новый премьер-министр будет лишь временной фигурой, ожидающей следующего вотума недоверия.

Сложившаяся ситуация показывает, что Франция переживает один из самых серьезных политических кризисов последних десятилетий. Раздробленность парламента, радикализация политической сцены, непопулярные реформы и системные проблемы управления делают поиск стабильного премьер-министра практически невозможным. Вопрос остается открытым: сможет ли страна выйти из этого тупика, или же Франция войдет в период длительной нестабильности, где смена правительства станет нормой? Пока Макрон у власти, ничего не изменится. Нужны президентские выборы.