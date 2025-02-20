Трамп и Южный Кавказ: интересы и перспективы

Автор: Ляман Назарова

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом мир затаил дыхание. Его риторика "Америка прежде всего" уже давно стала визитной карточкой, но что она означает для такого сложного и взрывоопасного региона, как Южный Кавказ? Здесь, на стыке Европы и Азии, пересекаются интересы великих держав, а каждый шаг Вашингтона может изменить баланс сил.

Трамп - не тот политик, который будет ввязываться в чужие конфликты ради абстрактных идеалов. Его подход прагматичен: минимум затрат, максимум выгоды. Но Южный Кавказ - это не просто еще один регион на карте. Это энергетический хаб, транспортный коридор и арена борьбы за влияние между Россией, Китаем, Турцией и Ираном. И здесь США придется играть, даже если они этого не хотят.

Возвращение Трампа в Белый дом неизбежно столкнет Америку с необходимостью поддержания своих геополитических позиций при минимизации расходов и вовлеченности в международные конфликты. Риторика Трампа, уже давно известная, подчеркивает его стремление к изоляционизму и минимальному участию в глобальных процессах. Он уже заявил, что возобновит торговую войну с Китаем, будет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов и потребует от стран НАТО выполнения обязательства по оборонным расходам в размере 2 процентов от ВВП. Эти меры подчеркивают его намерение сосредоточиться на национальных интересах и сократить участие США в глобальных делах, при этом требуя от союзников большего вклада в общую безопасность.

Этот подход, предполагающий "неактивное участие", может найти свое отражение и в политике по отношению к Южному Кавказу. США традиционно не играют доминирующую роль в этом регионе, но их присутствие, особенно в поддержке территориальной целостности Грузии и Азербайджана, всегда было значимым.

Один из ключевых факторов, который будет определять политику США в регионе, - кадровая политика. Новый штаб Трампа состоит из людей, известных своей склонностью к прагматизму и реалистичному подходу в международных делах. Это означает, что стратегия в отношении Южного Кавказа будет ориентирована на поддержание стабильности с фокусом на экономику и безопасность, избегая при этом излишних вмешательств и масштабных дипломатических усилий.

Но в этой игре нет гарантий. Регион остается взрывоопасным, и любое неосторожное движение может привести к новому конфликту. Для США это вызов: как сохранить свои позиции, не ввязываясь в чужие войны?

Азербайджан: энергетический козырь Вашингтона

Азербайджан - это не просто страна на карте. Это ключевой игрок на Южном Кавказе, чья роль в региональной и глобальной политике продолжает расти. Баку давно стал ключевым игроком на энергетическом рынке, и с завершением строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) его роль только усилилась. Этот проект не просто обеспечивает Европу газом - он создает альтернативу российским поставкам, что крайне важно для Вашингтона.

Трамп, с его любовью к энергетике и прагматичным подходом, вряд ли упустит возможность сблизиться с Азербайджаном. Но здесь есть нюансы. Баку, несмотря на тесные связи с Западом, умело лавирует между великими державами. Турция, Россия, Иран - все они имеют свои интересы в Азербайджане, и Вашингтону придется учитывать это.

Помимо этого, после победы в Карабахе в 2020 году Азербайджан укрепил свои позиции, но это также усилило давление со стороны Москвы, которая, выступая в роли миротворца, стремится сохранить свое влияние в регионе, и Баку приходится лавировать между своими интересами и отношениями с Кремлем.

Кроме того, не стоит забывать о Китае. Пекин активно продвигает свой проект "Один пояс, один путь", и Средний Коридор, проходящий через Азербайджан, становится важным элементом этой стратегии. Для США это вызов: как сохранить влияние в регионе, не ввязываясь в прямую конфронтацию с Китаем?

Несмотря на все сложности, Азербайджан давно стал важным партнером для Запада, особенно в контексте энергетической безопасности. Однако отношения с США и ЕС не лишены сложностей: с одной стороны, Баку активно сотрудничает с Западом в области энергетики и безопасности. С другой - критикуется со стороны ЕС. Однако, возвращение Трампа в Белый дом может усилить сотрудничество между США и Азербайджаном, особенно в контексте сдерживания России и Китая.

Грузия: поддержка без НАТО

Грузия стоит на распутье. Страна, которая уже много лет стремится в НАТО, но так и не получила заветного членства. Трамп, с его скептическим отношением к альянсу, вряд ли изменит эту ситуацию. Для Грузии это может быть как возможностью, так и вызовом. С одной стороны, Трамп может предложить более гибкие условия сотрудничества. С другой - отсутствие перспективы вступления в НАТО может ослабить позиции Тбилиси в регионе.

Но это не значит, что Грузия потеряет свою значимость для Вашингтона, даже несмотря на то, что внутренняя политика и экономические интересы подталкивают страну к сближению с Россией.

Однако дальнейшая поддержка Тбилиси будет зависеть от того, какой курс выберет правящая партия. Если "Грузинская мечта" продолжит двигаться в сторону сближения с Москвой, это может привести к охлаждению отношений с Западом.

Трамп, скорее всего, продолжит поддерживать Грузию, но уже не как кандидата в НАТО, а как стратегического партнера. Это может включать военную помощь, экономическое сотрудничество и поддержку на международной арене.

Армения ходит по лезвию

Армения, традиционно считавшаяся ближайшим союзником России на Южном Кавказе, в последнее время демонстрирует явное стремление к сближению с Западом. Этот поворот во внешней политике Еревана вызвал недовольство Москвы и создал новые вызовы для региона. После поражения в Карабахской войне в 2020 году зависимость от России, которая не смогла обеспечить безопасность Еревана, вызвала разочарование среди армянского руководства и населения. Это стало одной из ключевых причин сближения с Западом. В 2023 году Армения начала активно развивать военное сотрудничество с США и странами НАТО. В рамках программы "Партнерство во имя мира" армянские военные участвовали в совместных учениях с западными странами, что стало символическим шагом на пути к диверсификации внешней политики. Кроме того, Ереван подписал ряд соглашений с Евросоюзом, включая программы экономической помощи и реформ в области безопасности.

Одним из самых смелых шагов стало решение Армении отказаться от участия в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), российского военного альянса, который долгое время был основой безопасности страны. Это решение вызвало резкую критику со стороны Москвы, которая увидела в нем угрозу своим интересам в регионе.

Для республиканцев и Трампа Армения представляет интерес как страна, которая может стать союзником в сдерживании России. Однако подход Трампа будет прагматичным: он вряд ли станет вкладывать значительные ресурсы в поддержку Еревана без гарантий отдачи. Трамп может поддержать Армению в ее стремлении к сближению с Западом, особенно если это поможет ослабить влияние России в регионе. Однако он также будет требовать от Еревана большей самостоятельности и готовности взять на себя часть ответственности за свою безопасность.

Риск для Армении заключается в том, что Трамп может быть менее склонен к оказанию масштабной помощи, особенно если это потребует значительных затрат. Это может привести к тому, что Ереван окажется в изоляции, если не сможет найти баланс между интересами США и России.

Что дальше?

Возвращение Трампа и усиление позиций республиканцев в Конгрессе могут кардинально изменить стратегию США в отношении Южного Кавказа. Если демократические администрации традиционно уделяли внимание вопросам демократии и прав человека, то новая республиканская повестка, вероятно, сосредоточится на прагматичных экономических и геополитических расчетах, сводя к минимуму прямое военное вовлечение.

Для стран региона это создает двойственную ситуацию. С одной стороны, ослабление идеологического давления и акцент на взаимовыгодное сотрудничество могут открыть новые возможности для развития торговли, инвестиций и энергетического сотрудничества. С другой - сокращение прямого военного и политического присутствия США может потребовать от местных элит большей самостоятельности в обеспечении собственной безопасности, особенно в условиях сохраняющейся напряженности между ключевыми региональными игроками.

Однако один факт остается неизменным: Южный Кавказ не выпадет из зоны интересов Вашингтона. Вопрос лишь в том, каким образом США будут выстраивать свое влияние - через экономическую экспансию, дипломатическое маневрирование или баланс сил в регионе. И самое важное: не только сам Трамп определит этот вектор, но и те лидеры, которые сумеют адаптироваться к новой реальности и использовать ее в своих интересах.