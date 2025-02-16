Мюнхенская конференция: глобальный сдвиг и роль Азербайджана

Автор: Акпер Новруз,

Azernews

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC), ведущий мировой форум для высокоуровневых обсуждений международной безопасности, вновь собрала мировых лидеров для решения актуальных геополитических проблем. На фоне усиливающихся конфликтов, меняющихся альянсов и все более нестабильного мирового порядка, конференция этого года имеет беспрецедентное значение. Основанная в 1963 году конференция изначально была форумом для диалога по вопросам трансатлантической безопасности, но с тех пор она превратилась в глобально влиятельную платформу, которая собирает главы государств, правительственных чиновников, парламентариев, экспертов в области безопасности, представителей частного сектора, НПО и СМИ для обсуждения самых насущных вопросов международной безопасности.

Миссия MSC заключается в укреплении доверия через непрерывный и неформальный диалог, способствующий разрешению глобальных и региональных конфликтов. Хотя изначально внимание конференции было сосредоточено в основном на безопасности Европы и трансатлантических отношениях, с течением времени её повестка расширилась, охватив более широкие глобальные вызовы, включая вопросы экономической, экологической и гуманитарной безопасности.

Традиционно являясь сценой для вербальной дипломатии, конференция теперь играет решающую роль в формировании глобальной политики безопасности. 61-е издание MSC в этом году проходит на фоне изменения глобальных силовых динамик, с учётом крупных конфликтов, геополитических напряжений и торговых войн, которые переопределяют международные отношения. Ведущие мировые политические фигуры собрались в Мюнхене, чтобы обсудить эти изменения, с особым акцентом на войну в Украине, отношения США и Китая и роль глобального управления в решении угроз безопасности.

Основные темы обсуждения этого года отличаются от предыдущих лет...

Трёхдневное мероприятие, начавшееся 14 февраля, собрало более 50 глав государств и правительств, а также около 150 министров. Открытие конференции было сделано президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, после чего последовали выступления высокопрофильных мировых лидеров.

Среди ключевых участников конференции - президент Украины Владимир Зеленский, вице-президент США Джей Ди Вэнс, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог также присутствует, что подчеркивает прямое участие США, России и Украины в конференции этого года.

Основные темы на повестке дня включают:

- война России и Украины - обсуждения ситуации на поле боя, будущего военной помощи и возможных дипломатических решений, особенно в свете изменения позиции США под руководством президента Дональда Трампа.

- кризис на Ближнем Востоке - продолжающиеся напряженности, включая события в Сирии и Газе, региональные конфликты и их последствия для глобальной стабильности.

- безопасность в Африке - решение вопросов возникающих конфликтов и проблем с управлением на континенте.

- напряженность в Юго-Восточной Азии - растущее влияние Китая и его геополитические маневры в регионе Индо-Тихоокеанского региона.

- глобальные торговые войны - влияние торговых политик США на международные рынки и геополитические альянсы.

- климатическая безопасность и управление - роль международного сотрудничества в решении проблем безопасности, связанных с изменением климата.

В первый день конференции Урсула фон дер Ляйен выступила с речью на тему "ЕС в мире", в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс принял участие в сессии "США в мире". Также обсуждались вопросы борьбы с гибридной войной в Балтийском море, в которых приняли участие такие выступающие, как премьер-министр Латвии Эвика Силина, министр иностранных дел Финляндии Элина Вальтонен и министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард. Кроме того, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси затронул тему ядерной многополярности.

Во второй день обсуждения будут сосредоточены на состоянии международного порядка, будущем трансатлантического альянса и региональных конфликтах. Заключительный день будет посвящён стратегической роли Европы в глобальных делах.

Участие Азербайджана и его акценты на MSC

Азербайджан стабильно участвует в Мюнхенской конференции по безопасности на высшем уровне. В предыдущие годы Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев использовал MSC как платформу для изложения позиций страны по вопросам региональной безопасности и внешней политики. Однако в этом году, хотя официального подтверждения участия Президента Ильхама Алиева не было, Азербайджан представлен на конференции высокопрофильными должностными лицами Министерства иностранных дел и руководством COP29.

Мюнхенская конференция по безопасности остаётся значимой для Азербайджана не только благодаря его геополитическому положению, но и из-за роли, которую страна играет в формировании глобальной энергетической безопасности. Несмотря на то что Азербайджан не имеет центрального вопроса в повестке MSC этого года, несколько ключевых тем напрямую касаются стратегических интересов страны. К ним относятся:

- энергетическая безопасность - роль Азербайджана в обеспечении диверсификации энергетических поставок в Европу через проекты, такие как Южный газовый коридор.

- переход к зелёной энергетике - лидерство Азербайджана в развитии возобновляемых источников энергии и результаты COP29.

- региональная связность и инфраструктура - расширение торговых маршрутов, в частности через Срединный коридор, который укрепляет позиции Азербайджана как стратегического транзитного узла.

- стабильность Южного Кавказа и инициативы мира - продолжающиеся усилия по нормализации отношений с Арменией и установлению долгосрочного мира в регионе.

Активное участие Азербайджана в Мюнхенской конференции по безопасности оставило значительный след в его дипломатической истории. Одним из самых запоминающихся моментов в истории MSC остаётся публичное дебаты между Президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в феврале 2020 года. Этот обмен мнениями, который обнажил реалии конфликта между Арменией и Азербайджаном, продемонстрировал способность Азербайджана отстаивать свою историческую и юридическую позицию на глобальной арене. Эти дебаты, проведённые в рамках MSC, стали первыми и единственными прямыми переговорами между лидерами Азербайджана и Армении в публичной обстановке.

Во время дебатов Президент Ильхам Алиев эффективно опроверг многолетние нарративы Армении по конфликту в Карабахе, представив исторические факты, юридические аргументы и международно признанные права Азербайджана. Этот момент не только выявил слабости позиции Армении, но и укрепил позицию Азербайджана на международной арене.

Возможно, премьер-министр Армении в настоящее время участвует в ежегодном мероприятии. Он сообщил, что обсуждал процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В этом году, хотя основное внимание на MSC сосредоточено на геополитической динамике, связанной с США, Россией и Китаем, активное участие Азербайджана в этих обсуждениях свидетельствует о его намерении оставаться ключевым игроком - не только на Южном Кавказе, но и на более широкой геополитической арене. MSC часто служит барометром изменения силовых динамик, и, несмотря на неопределенность в мире, растущая роль Баку в формировании повестки становится неоспоримой.