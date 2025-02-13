Трамп осознает важную роль Азербайджана в современной системе международных отношений

Политический курс США определяется не только выборами нового президента и сменой управленческой команды. В стране сложились устойчивые традиции, а баланс между тремя ветвями власти и модель триединого управления оказывают влияние на глобальные процессы, основные политические и стратегические цели. В этот контекст входят и отношения с Азербайджаном. Отношения Баку и Вашингтона проходили разные этапы. В период президентства Барака Обамы они пошли на спад. При Трампе в его первый срок ситуация улучшилась, но затем в годы правления Байдена ситуация кардинально ухудшилась. Однако есть все предпосылки, что избрание Дональда Трампа позволит устранить негативное наследие периода администрации Байдена.

Об этом в интервью Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

По его словам, американо-азербайджанские отношения имеют прочные партнерские связи в различных областях.

"Отношения между двумя странами базируются на серьезных экономических и геополитических интересах. Стоит отметить, что именно тогда, когда в Белый дом приходит республиканская администрация, связи между странами переходят на более высокий уровень. В первый срок Трампа между Азербайджаном и США не возникало серьезных проблем в двусторонних отношениях, а его повторное избрание может привести к фундаментальным изменениям в сотрудничестве", - считает наш собеседник.

Как подчеркнул бывший посол США в Азербайджане, Трамп осознает, что официальный Баку играет важную роль в современной системе международных отношений и признан надежным стратегическим партнером Вашингтона.

"Будучи лидером Южного Кавказа, Азербайджан участвует в реализации крупных региональных и глобальных проектов, а также укрепляет свой международный авторитет через прагматичную внешнюю политику. Активное участие страны в решении глобальных вопросов, в частности проведение COP29 - яркое тому подтверждение", - отметил он.

Далее американский дипломат заявил, что США высоко оценивают политическое и экономическое значение сотрудничества с Азербайджаном, признавая его незаменимым партнером в регионе Южного Кавказа и Каспийского моря.

"Правительство Трампа будет придерживаться прагматичной экономической политики. Баку для Вашингтона - самый привлекательный партнер на Южном Кавказе, потому что Азербайджан экономически мощнее остальных двух стран, у него есть большие запасы нефтегазовых ресурсов. Учитывая, что при Трампе нефть и газ будут продолжаться считаться основой современной экономики, Азербайджан имеет хорошие возможности и дальше развивать свои впечатляющие энергетические проекты", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов