Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули

Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в город Физули.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с делегацией международных экспертов и представителей аналитических центров приземлился в Международном аэропорту Физули.

Отсюда гости направятся в город Ханкенди для участия в мероприятии.

Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему "К новому мировому порядку", организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, состоится 8 апреля в городе Ханкенди.

В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.