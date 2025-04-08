https://news.day.az/politics/1742956.html Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в город Физули. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с делегацией международных экспертов и представителей аналитических центров приземлился в Международном аэропорту Физули. Отсюда гости направятся в город Ханкенди для участия в мероприятии.
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в Физули
Участники 7-го Политического форума Университета АДА прибыли в город Физули.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, самолет с делегацией международных экспертов и представителей аналитических центров приземлился в Международном аэропорту Физули.
Отсюда гости направятся в город Ханкенди для участия в мероприятии.
Отметим, что 7-й Политический форум АДА на тему "К новому мировому порядку", организованный совместно Университетом АДА и Центром анализа международных отношений, состоится 8 апреля в городе Ханкенди.
В форуме примут участие более 80 международных экспертов и представителей аналитических центров из 44 стран.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре