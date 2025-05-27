Автор: Али Гасымов

26 мая в социальных сетях разлетелось приглашение от норвежского активиста Свена Эрика Райза на "мирный протест" в Осло в поддержку 23 задержанных в Азербайджане граждан Армении, которых он называет "политическими лидерами и мирными жителями", якобы "незаконно удерживаемыми в нечеловеческих условиях".

Призыв господина Райза вызывает не только удивление, но и вопрос - откуда такой внезапный интерес к делу, о котором большинство международных структур уже давно высказались? А главное - кому и зачем это нужно?

Напомним, что речь идет о бывших лидерах сепаратистского режима в Карабахе, которые были задержаны после восстановления конституционного порядка в 2023 году. Все они обвиняются в тяжких преступлениях, включая геноцид, пытки, незаконное удержание лиц, финансирование терроризма и массовые убийства. Против них возбуждены уголовные дела на основании конкретных доказательств, а процесс задержания и последующего суда полностью соответствует нормам международного и национального законодательства. У задержанных есть адвокаты, соблюдаются права на защиту и доступ к судебной системе.

Однако Райз, не утруждая себя изучением фактов, предпочитает распространять эмоциональные лозунги. Видимо, участие в протестах по заказу армянской диаспоры стало для некоторых "активистов" удобной формой заработка. Особенно в Европе, где интерес к теме Карабаха угасает, и, чтобы удержать ее на плаву, приходится прибегать к внешнему стимулированию.

Подобные призывы к "мирным протестам" в защиту преступников и террористов, конечно же, несут искусственный характер. Этот протест, который даже если состоится, является театральным представлением для узкого круга сочувствующих - с заранее написанным сценарием и хорошо оплаченной постановкой.

Истинное же правосудие продолжается - в зале суда, а не на улицах Осло.