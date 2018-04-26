Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне
26 апреля 2018 20:40 197
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Сьерра-Леоне Джулиса Маада Био.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"Сердечно поздравляю вас с избранием на пост Президента Республики Сьерра-Леоне и национальным праздником вашей страны - Днем независимости. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в предстоящей деятельности, вашему народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!