Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне

26 апреля 2018 20:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Сьерра-Леоне Джулиса Маада Био.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Сердечно поздравляю вас с избранием на пост Президента Республики Сьерра-Леоне и национальным праздником вашей страны - Днем независимости. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в предстоящей деятельности, вашему народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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