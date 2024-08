Билан уличил Тома Круза в плагиате

Певец Дима Билан опубликовал в Instagram пост, намекнув на кражу Томом Крузом его трюка, передает Day.Az.

Исполнитель выложил два видео. На первом Билан выполняет полет на тросе в рамках своего шоу "The best of Bilan" 15 июня, а на втором - тот же трюк повторяет актер Том Круз на церемонии закрытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.

"Так много вопросов! И так мало ответов!" - с иронией подписал публикацию Билан.

Интернет-пользователи в комментариях пошутили, что Билан и Круз братья по духу, поскольку у голливудской звезды "миссия (не)выполнима", а у Билана "невозможное возможно". Еще подписчики предположили, что Круз также подсмотрел у Билана трюк с самолетом из фильма об агенте Итане Ханте.

"Том Круз тайно за вами наблюдает"; "У Димы неповторимый оригинал, а у Тома Круза жалкая пародия"; "Дима, видимо, отказался прыгать на Олимпиаде. Пришлось какого-то Тома Круза звать", - написали в сети.

