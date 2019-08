Премьерные показы картин "К звездам" (Ad Astra) с Брэдом Питтом и "Брачная история" (Marriage Story) со Скарлетт Йоханссон состоялись на Венецианском фестивале.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Брэд Питт представил картину "К звездам" (режиссер Джеймс Грэй), в которой он не только сыграл главную роль, но и выступил в качестве продюсера. Персонаж Питта - суровый и замкнутый в себе астронавт, который отправляется на край Солнечной системы в поисках отца. "Эта работа стала, наверное, самой сложной в моей жизни", - признался Питт. По его словам, путешествие в космосе на самом деле - "путешествие героя внутрь собственного мира".

Критики также оценили игру Питта, а саму картину Грэя сравнили одновременно с "Космической одиссеей 2001 года" Стэнли Кубрика и "Солярисом" Андрея Тарковского.

Актер ранее был удостоен приза Венецианского фестиваля за роль в вестерне "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса" (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, 2007).

Исполнительница одной из главных ролей в другой премьере дня Скарлетт Йоханссон, в свою очередь, рассказала о своей работе в фильме Ноа Баумбаха "Брачная история". Она поделилась, что всегда хотела работать с этим режиссером. "Но я не знала тематики проекта, и для меня это стало настоящим потрясением, потому что в этот момент я сама разводилась (со вторым мужем - журналистом Роменом Дориаком - прим. ТАСС)", - призналась Йоханссон.

Также испанскому режиссеру Педро Альмодовару вручили "Золотого льва Святого Марка" за вклад в кинематограф. Автор фильмов "Женщины на грани нервного срыва" и "Все о моей матери" выступил с речью. "Я - режиссер по призванию, будучи еще маленьким ребенком, я решил, что смысл моего существования - рассказывать истории, кино стало моей жизнью, и я не потрачу ни одной оставшейся мне минуты, не снимая", - сказал Альмодовар. "Благодарю Венецианский кинофестиваль за эту честь. Теперь я никогда не останусь один. Этот "Лев" всегда будет со мной", - заключил режиссер.

