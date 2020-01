Metallica внесет вклад в борьбу с лесными пожарами в Австралии

Группа Metallica пообещала пожертвовать более 500 тысяч долларов на борьбу с лесными пожарами в Австралии, сообщает Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы потрясены новостями о лесных пожарах, охвативших миллионы акров по всей Австралии, - говорится в их заявлении. - Последовавшие за этим разрушительные последствия для всех жителей, животных, окружающей среды и невероятной природы Австралии поистине душераздирающи".

"Пожалуйста, присоединяйтесь к нам и сделайте все возможное, чтобы помочь, поскольку мы, вместе с нашим фондом All Within My Hands, обещаем 750 000 долларов NSW Rural Fire Service и the Country Fire Authority (пожарные организации в Австралии, - Прим. ред.)", - призвали музыканты.

В результате широкомасштабных пожаров в Австралии были разрушены почти 2000 домов и целые города. По меньшей мере 25 человек и около одного миллиарда животных погибли. Это бедствие уничтожило почти треть коал в Новом Южном Уэльсе.

Несколько других знаменитостей, в том числе Элтон Джон, Кит Урбан и Николь Кидман, пообещали пожертвовать Австралии средства для ликвидации последствий лесных пожаров.