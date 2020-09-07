Jony и HammAli & Navai стали победителями премии "Жара Music Awards"

В Москве в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" прошла премьера единственной музыкальной премии 2020 года в digital-формате - "Жара Music Awards", сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Уникальный фильм-концерт с оригинальными номерами был снят на песни победителей в разных неповторимых локациях - съемки проходили в Третьяковской галерее, Океанариуме (со сценами в огромном аквариуме с рыбами), на гольф-поле, теннисном корте, на причале во время заката, в цветочной оранжерее, кинотеатре, концертном зале, на природе и т.д.

Представить фильм-концерт и пообщаться со зрителями в день премьеры пришли участники и победители премии - Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, JONY, Сергей Жуков, EMIN, Александр Панайотов, HammAli & Navai.

Ведущими премии были Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Популярные в России исполнители азербайджанского происхождения - JONY (Джахид Гусейнли) и дуэт HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) стали победителями digital-премии "ЖАРА Music Awards".

HammAli & Navai победили в номинации "Группа года", а JONY - "Прорыв года".

Среди победителей также Сергей Лазарев (номинация - "Альбом года"), LOBODA ("Женское видео года"), Сергей Жуков ("За вклад в искусство"), NK ("Лучшая песня на иностранном языке"), ZIVERT и Филипп Киркоров ("Связь поколений"), Дима Билан ("Песня года"), Елена Темникова ("Digital-артист года") и другие.

Отметим, что III ежегодная музыкальная премия "ЖАРА Music Awards" должна была состояться четвертого сентября 2020 в Crocus City Hall. В связи с пандемией коронавируса и ограничениями в проведении массовых мероприятий шоу перенесено на четвертое апреля 2021 года.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим событием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

JONY​ - проживающий в Москве исполнитель, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года Jony стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM.