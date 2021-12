Crazy Frog вернулся: в первом за 11 лет клипе «легенда рингтонов» передал привет Илону Маску

Персонаж-лягушонок Crazy Frog выпустил новый сингл и первый клип за 11 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В клипе лягушонок едет в воздухе над пустыней, встречается с суровыми роботами и в конце концов отправляется в космос на ракете Space Y (намек на Space X, компанию - производителя космической техники, основанную Илоном Маском). Достигнув космоса, лягушонок катапультируется и плавает в безвоздушном пространстве.

В основу музыки трека легли композиции It's tricky рэп-группы RUN DMC и M to the B рэперши Millie B.

Летом 2020 года трек, составленный из этих двух хитов, побил рекорды TikTok - на странице блогерши Бэллы Порч он набрал более 30 млн лайков.

Crazy Frog стал популярен после выхода рингтона со звуком заводящегося мопеда в 2002 году и клипа 2005 года на ремикс Axel F. Художник Энри Квестинг, нарисовавший персонажа, не раз подчеркивал, что не считает героя лягушкой.