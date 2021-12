Умер участник рок-группы The Monkees Майкл Несмит

Вокалист и гитарист американского поп-рок-квартета The Monkees Майкл Несмит умер в пятницу в возрасте 78 лет. Об этом со ссылкой на семью музыканта сообщил журнал Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С бесконечной любовью мы сообщаем, что Майкл Несмит умер сегодня утром в своем доме, мирно и естественным образом в окружении семьи", - приводит издание выдержки из заявления родственников Несмита.

Группа The Monkees была создана в 1965 году, пик ее популярности пришелся на 1966-1971 годы. Считается, что The Monkees были первым "бой-бэндом", созданным музыкальными продюсерами, чтобы затмить славу The Beatles в США. Образы участников и их музыка во многом перекликались с творчеством "Ливерпульской четверки". В 1971 году группа распалась после ухода Несмита, однако многие ее хиты остаются популярны и сегодня.

Среди наиболее известных песен коллектива такие композиции, как I'm a Believer, написанная знаменитым американским музыкантом Нилом Даймондом, Daydream Believer и The Monkees - заглавная тема одноименного комедийного сериала, в котором снимались участники группы. Данный проект должен был стать своеобразным аналогом музыкального фильма "Вечер трудного дня" с участием The Beatles и увеличить популярность группы.