Умер основатель группы The Hawks Ронни Хокинс

Канадский музыкант Ронни Хокинс скончался возрасте 87 лет. Об этом сообщает Canadian Press со ссылкой на жену артиста, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супруга исполнителя рассказала, что он "мирно ушел из жизни". В последнее время Хокинс страдал от тяжелой болезни.

Хокинс был основателем группы The Hawks, которая играла с Бобом Диланом во время его знаменательного тура 1966 года. Позже музыкант покинул коллектив, но присоединился к группе на сцене в рамках их культового прощального шоу 1976 года, запечатленного в концертном фильме Мартина Скорсезе "Последний вальс".

Музыкант открыл клуб Rockwood Club в Фейетвилле, который стал популярной концертной площадкой для Джерри Ли Льюиса и Роя Орбисона. За годы музыкальной карьеры несколько композиций Хокинса находились в рейтинге Billboard Top 100.

Артист получил награду Juno Awards (канадская версия премии "Грэмми") и был удостоен звезды на канадской Аллее славы в октябре 2002 года.