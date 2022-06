По нескольким сериалам Netflix будут созданы компьютерные игры

В последний день недели выставки Geeked 2022, Netflix представила проекты компьютерных игр по популярным сериалам платформы, сообщает издание Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, игровое воплощение получат сериалы "Королевский гамбит", "La Casa De Papel", "Shadow And Bone" и "Too Hot To Handle".

Разработчики раскрыли секреты одной из игр - Shadow And Bone: Destinies предполагается ролевой игрой (RPG) для одного игрока, основанной на фэнтезийно-драматическом сюжете произведения американской фентези-писательницы Ли Бардуго.

Ранее вышел тизер финала четвертого сезона "Очень странных дел".

Сезон разбит на две части и стал длиннее предыдущих сезонов шоу. Релиз продолжения мистического проекта об американских школьниках из 80-х возглавил рейтинг стримингового сервиса.