Умерла солистка группы The Seekers Джудит Дарем

Австралийская певица Джудит Дарем скончалась на 80-м году жизни в центре паллиативной помощи в Мельбурне. Издание The Guardian сообщает, что причиной смерти звезды стали осложнения хронического заболевания легких, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 1962 по 1968 год Дарем пела и играла на пианино в составе фолк-группы The Seekers. Коллектив обрел всемирную популярность после выхода хитов "Georgy Girl", "I'll Never Find Another You", "The Carnival is Over" и "A World of Our Own". Согласно базе данных Allmusic, в 1965-1966 годах группа соперничала по популярности с The Beatles и The Rolling Stones.

В 1968 году артистка начала сольную карьеру, иногда воссоединяясь с The Seekers для отдельных концертов.