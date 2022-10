Queen выпустила песню с вокалом Фредди Меркьюри спустя 30 лет

Культовая британская рок-группа Queen выпустила песню Face It Alone, основанную на демозаписи Фредди Меркьюри 1988 года. Песня создавалась во время работы музыкантов над альбомом The Miracle, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В интервью BBC участники коллектива Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор заявили, что не верили в возможность восстановить старую запись, однако были приятно удивлены "трогательным" результатом получившейся по итогу песни. "Мы нашли маленькую жемчужину от Фредди, о которой немного забыли. Это было настоящим открытием", - сказали они.

Трек Face It Alone войдет в грядущий альбом Queen, в котором слушателям также представят записи диалогов музыкантов.

Фронтмен Queen Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года. Несмотря на это, коллектив продолжает существовать. В новый состав, помимо Мэя и Тейлора, входят Пол Роджерс и Адам Ламберт.