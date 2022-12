Умер рэпер Grand Daddy I.U.

Рэпер Grand Daddy I.U. ушел из жизни в возрасте 54 лет. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Представительница музыканта поделилась новостью о его смерти в Instagram, написав: "Нет, я не в порядке. Я опустошена. Мне не нужно публиковать фотографии или истории, чтобы что-то рассказать". Причины ухода из жизни Grand Daddy I.U. (настоящее имя - Аюб Бей) не разглашаются.

Друг покойного рэпера, хип-хоп продюсер Пит Рок, также опубликовал пост в соцсетях, в котором уточнил, что Бей "мирно скончался во сне".

В 1990 году Grand Daddy I.U. выпустил дебютный студийный альбом "Smooth Assassin", в который вошли его песни "Something New" и "Sugar Free". Он выпустил свой второй альбом "Lead Pipe" в 1994 году. Третий альбом "Stick to the Script" музыкант записал в 2007 году. Его последний сингл "Stay Fly" вышел в июле 2021 года.