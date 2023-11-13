Актер турецкого сериала "Чукур" приедет в Баку

Известный турецкий актер Эрджан Кесал примет участие в 9-й Бакинской международной книжной выставке (Baku International Book Fair 2023). Об этом Day.Az сообщил руководитель Бакинского представительства Института Юнуса Эмре - Сельчук Каракылыч.

"Эрджан Кесал прибудет в Баку при организации Института Юнуса Эмре. 14 ноября в 11:00 на книжной выставке у стенда Института Юнуса Эмре пройдет автографсессия Эрджана Кесала, а также состоится обсуждение его книги "Cebimdeki Ekmek Kırıntıları" (Хлебные крошки в моем кармане)", - отметил Сельчук Каракылыч.

Наряду с этим, Эрджан Кесал, имеющий медицинское образование и ранее работавший врачом, проведет встречу со студентами Азербайджанского медицинского университета и поделится с ними своим опытом.

Эрджан Кесал - турецкий актер, режиссер, писатель и врач. Кесал окончил медицинский факультет Эгейского университета и работал врачом в различных медицинских учреждениях Турции. Актерскую карьеру начал в 2002 году. Хорошо известен зрителям по роли Идриса Кочовалы в популярном турецком сериале "Чукур" ("Çukur" в переводе с турецкого - яма). Эрджан Кесал является автором ряда книг.

Напомним, что при организации министерства культуры Азербайджана 11-15 ноября в Экспо-центре проходит 9-я Бакинская международная книжная выставка (Baku International Book Fair 2023), посвященная 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Выставка проходит при организационной поддержке Caspian Event Organisers.

Время работы выставки: 10:00 - 20:00.

Вход на выставку свободный.